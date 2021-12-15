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Без Путина: о чем договорились лидеры "нормандского формата"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
15 декабря, 20:54
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В Бельгии встретились Зеленский, Шольц и Макрон
Ситуацию на Донбассе обсудили без главного виновника / Коллаж "Сегодня"
Ситуацию на Донбассе обсудили без главного виновника / Коллаж "Сегодня"

В Брюсселе во время саммита "Восточного партнерства" удалось собраться участникам "нормандской четверки", правда, без главного виновника войны на Донбассе – президента России Владимира Путина. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию на востоке страны с лидером Франции Эммануэлем Макроном и впервые задействованном в этом процессе новым канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

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Переговоры

Сообщается, что Владимир Зеленский, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон договорились приложить все усилия для достижения реального прогресса в стабилизации ситуации на Донбассе. Они призвали российскую сторону к возобновлению конструктивной работы для этого в "нормандском формате".

"Ожидаю, что российские войска и вооружение будут отведены от границ Украины как можно скорее. Пока, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия, они остаются у наших границ", – заявил Зеленский лидерам европейских стран.

Стороны договорились продолжать активную работу в "нормандском формате", чтобы обеспечить исполнение решений, принятых четырьмя сторонами на саммите в Париже 9 декабря 2019 года. Это стабилизация ситуации в зоне конфликта, обеспечение соблюдения режима прекращения огня, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие двух новых пунктов пропуска.

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Ситуация

  • Сегодня ситуация на границах Украины и на востоке страны остается главной темой переговоров на мировой арене.
  • Президент США Джо Байден готовится к новому нелегкому разговору с российским коллегой Владимиром Путиным.
  • К этому времени Москва передала США предложения по предоставлению ей гарантий безопасности. Как заявлялось ранее, речь идет в первую очередь о нерасширении НАТО на восток.
  • Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз готов усилить санкции против России, а также принять беспрецедентные меры с серьезными последствиями для РФ.

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