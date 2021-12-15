Зеленский впервые встретился с новым канцлером Германии (видео)

Президент Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом в рамках саммита Восточного партнерства в Брюсселе. Это их первое знакомство.
Соответствующее видео показал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в Facebook.
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"Президент Украины начал двустороннюю встречу с новым немецким канцлером Олафом Шольцом", – написал он.
Никифоров также сообщил, что позже к ним присоединится президент Франции Эммануэль Макрон.
Напомним, недавно Зеленский рассказывал, чего ждет от нового канцлера Германии. Он отмечал, что близко с Шольцом не знаком, но уверен, что будут нормальные отношения.
А что сегодня на саммите в Брюсселе?
- Киев уже анонсировал встречу Зеленского с Шольцом и Макроном. Любопытно, что фактически пройдет "нормандская встреча" (за исключением России), на которой обсудят важные вопросы по Донбассу.
- Владимир Зеленский уже встретился с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Он проинформировал европейского чиновника о ситуации вблизи украинских границ, где Россия собрала огромную армию. Также он попросил от Брюсселя признания европейской перспективы Украины.
- Кроме того, Зеленский и премьер Словении подписали Декларацию, которая облегчит путь к членству в Европейском Союзе.