Зеленский впервые встретился с новым канцлером Германии (видео)

К ним еще должен присоединиться президент Франции – будет "нормандская тройка"

Для Зеленского и Шольца это первое знакомство. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом в рамках саммита Восточного партнерства в Брюсселе. Это их первое знакомство.

Соответствующее видео показал пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в Facebook.

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"Президент Украины начал двустороннюю встречу с новым немецким канцлером Олафом Шольцом", – написал он.

Никифоров также сообщил, что позже к ним присоединится президент Франции Эммануэль Макрон.

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Напомним, недавно Зеленский рассказывал, чего ждет от нового канцлера Германии. Он отмечал, что близко с Шольцом не знаком, но уверен, что будут нормальные отношения.

А что сегодня на саммите в Брюсселе?