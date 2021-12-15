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Зеленський розчарований переговорами із Шольцем

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
15 грудня, 21:56
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"Не впевнений, що він мене почує", – заявив президент України після першої зустрічі з канцлером
Зеленський доніс Шольцу необхідність уже вводити санкції / Колаж "Сьогодні"
Зеленський доніс Шольцу необхідність уже вводити санкції / Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський спробував пояснити новому канцлеру ФРН Олафу Шольцу необхідність тиску на Росію всіма можливими способами, включаючи навіть тему газопроводу "Північний потік – 2". При цьому позиція України була – тиснути санкціями до ескалації конфлікту. А не після, коли вже пізно.

Про це Володимир Зеленський заявив у Брюсселі під час брифінгу за підсумками першого дня переговорів на полях саміту "Східного партнерства".

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Санкції

"Деякі країни, деякі лідери пропонують формат реагування на можливу ескалацію після можливої ескалації з боку Російської Федерації і тоді запровадити потужну санкційну політику. Тут, на мою думку, ми змогли пояснити нашим європейським колегам, що санкційна політика після вже нікого, чесно кажучи, не цікавить. Нашу країну цікавить потужна санкційна політика до можливої ескалації, і тоді, мені здається, можливої ескалації може й не буде", – заявив Зеленський.

Позиція Німеччини

Зеленський запропонував німецькому канцлеру варіант використання російського газопроводу "Північний потік – 2" для стримання Росії.

"Ми сьогодні говорили з канцлером Німеччини Олафом Шольцем стосовно "Північного потоку – 2". Я вважаю, що це питання безпеки, я навіть не говорю про енергетичну безпеку Європи. Це в принципі дуже серйозний інструмент для розмови з РФ. Я б завдяки такому інструменту міг би організувати зустріч із президентом Росії, де якісь зрушення у виконанні "Мінська" чи інші кроки для закінчення військового конфлікту могли б бути вирішені. Але це його право (Шольца. – Ред.). Я не впевнений, що він мене почує", – сказав президент України.

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Саміт

  • 15 грудня у Брюсселі виявилося дуже насиченим для президента України.
  • Президент Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у рамках саміту "Східного партнерства" у Брюсселі. Це було їхнє перше знайомство.
  • Увечері вдалося зібратися учасникам "нормандської четвірки", щоправда, без головного винуватця війни на Донбасі – президента Росії Володимира Путіна. Президент України обговорив ситуацію на сході країни з лідером Франції Еммануелем Макроном та вперше задіяним у цьому процесі новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
  • Зустрівся президент України з президентом Франції Еммануелем Макроном.
  • Єдине, що поки що може порадувати українців – прем'єр-міністр Словенії Янез Янша в рамках участі у саміті "Східного партнерства" підписав Декларацію про підтримку європейської перспективи нашої держави.

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