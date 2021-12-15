Что принесли Украине дружественные объятия: Зеленский встретился с Макроном

15 декабря на полях саммита "Восточного партнерства" состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.
Переговоры
"Президенты обсудили вопросы европейской интеграции нашей страны. Владимир Зеленский приветствовал амбициозные планы Франции на период ее председательства в Совете ЕС в первом полугодии 2022 года и выразил надежду, что французское председательство будет уделять особое внимание вопросам безопасности Украины и противодействию российской гибридной агрессии в Европе", – говорится в сообщении.
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Как сообщает Офис президента Украины, Зеленский еще раз отметил, что курс Украины на членство в НАТО остается неизменным.
Двухсторонние отношения
- До этой встречи Макрон сделал заявление, что США вместе с Европой должны обеспечить безопасность и защиту суверенитета Украины.
- Президент Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом в рамках саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе. Это их первое знакомство.
- Перед встречей с Зеленским Эммануэль Макрон позвонил в Кремль и переговорил с лидером России Владимиром Путиным.
- 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд важных для двух стран вопросов.
- В проблеме Донбасса Макрон остается сторонником сохранения переговоров в рамках "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) – т.е. без США.