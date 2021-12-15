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Что принесли Украине дружественные объятия: Зеленский встретился с Макроном

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
15 декабря, 18:48
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На полях саммита "Восточного партнерства"два президента смогли обсудить поведение России
Встреча состоялась. Теперь Макрона ожидают с визитом в Киеве / Коллаж "Сегодня"
Встреча состоялась. Теперь Макрона ожидают с визитом в Киеве / Коллаж "Сегодня"

15 декабря на полях саммита "Восточного партнерства" состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

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Переговоры

"Президенты обсудили вопросы европейской интеграции нашей страны. Владимир Зеленский приветствовал амбициозные планы Франции на период ее председательства в Совете ЕС в первом полугодии 2022 года и выразил надежду, что французское председательство будет уделять особое внимание вопросам безопасности Украины и противодействию российской гибридной агрессии в Европе", – говорится в сообщении.

Как сообщает Офис президента Украины, Зеленский еще раз отметил, что курс Украины на членство в НАТО остается неизменным.

Двухсторонние отношения

  • До этой встречи Макрон сделал заявление, что США вместе с Европой должны обеспечить безопасность и защиту суверенитета Украины.
  • Президент Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом в рамках саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе. Это их первое знакомство.
  • Перед встречей с Зеленским Эммануэль Макрон позвонил в Кремль и переговорил с лидером России Владимиром Путиным.
  • 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд важных для двух стран вопросов.
  • В проблеме Донбасса Макрон остается сторонником сохранения переговоров в рамках "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) – т.е. без США.

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