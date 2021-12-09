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Макрон отодвигает Байдена от прямых переговоров по Донбассу

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
9 декабря, 21:24
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Президент Франции рассказал, подключатся ли США к "нормандскому формату"
Макрон пока не видит места для Байдена в этом квартете/Фото Reuters/Коллаж "Сегодня"
Макрон пока не видит места для Байдена в этом квартете/Фото Reuters/Коллаж "Сегодня"

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за сохранение переговоров в рамках "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) – т.е. без США. Однако координация из Вашингтона не будет лишней.

Об этом французский лидер заявил во время пресс-конференции по случаю начала председательства Франции в Совете ЕС.

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Только роль координатора

"Я думаю, что это координация не заменит формат, который существует. Президент Байден сам в коммюнике отметил важность "нормандского формата", – сказал Макрон, отвечая на вопрос о расширении "Нормандской четверки" за счет президента США Джозефа Байдена.

Тут же Макрон поблагодарил американского коллегу за то, что скоординировал свои действия с европейскими партнерами перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным, которые прошли 7 декабря.

Нормандский формат

  • Как известно, новая встреча в таком формате пока не намечается. В конце ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил, что ситуация с "нормандским форматом" зашла в тупик, и туда эту переговорную площадку завела Москва.
  • Последний раз лидеры стран – участниц "нормандского формата" собирались за одним столом в декабре 2019 года. Тогда в Париже лидеры Украины, России, Германии и Франции обсудили пути установления мира на Донбассе и подписали совместное коммюнике.
  • Уже бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель уговаривала президента России Владимира Путина пойти на "нормандскую встречу" хотя бы на уровне министров иностранных дел, которая должна была состояться 11 ноября. Однако хозяин Кремля не пошел навстречу.
  • 8 ноября стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался от встречи в "нормандском формате" на уровне глав МИД, на чем настаивали другие участники переговоров.

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