Макрон відсуває Байдена від прямих переговорів щодо Донбасу

Президент Франції розповів, чи підключаться США до "нормандського формату"

Макрон поки не бачить місця для Байдена у цьому квартеті/Фото Reuters/Колаж "Сьогодні"

Президент Франції Еммануель Макрон висловився за збереження переговорів у рамках "нормандського формату" (Франція, Німеччина, Росія та Україна) – тобто без США. Проте координація із Вашингтона не буде зайвою.

Про це французький лідер заявив під час пресконференції з нагоди початку головування Франції у Раді ЄС.

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Тільки роль координатора

"Я думаю, що ця координація не замінить формат, який існує. Президент Байден сам у комюніке наголосив на важливості "нормандського формату", – сказав Макрон, даючи відповідь на питання щодо розширення "Нормандської четвірки" за рахунок президента США Джозефа Байдена.

Відразу Макрон подякував американському колезі за те, що скоординував свої дії з європейськими партнерами перед переговорами з президентом РФ Володимиром Путіним, які відбулися 7 грудня.

Нормандський формат