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Макрон відсуває Байдена від прямих переговорів щодо Донбасу

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
9 грудня, 21:24
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Президент Франції розповів, чи підключаться США до "нормандського формату"
Макрон поки не бачить місця для Байдена у цьому квартеті/Фото Reuters/Колаж "Сьогодні"
Макрон поки не бачить місця для Байдена у цьому квартеті/Фото Reuters/Колаж "Сьогодні"

Президент Франції Еммануель Макрон висловився за збереження переговорів у рамках "нормандського формату" (Франція, Німеччина, Росія та Україна) – тобто без США. Проте координація із Вашингтона не буде зайвою.

Про це французький лідер заявив під час пресконференції з нагоди початку головування Франції у Раді ЄС.

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Тільки роль координатора

"Я думаю, що ця координація не замінить формат, який існує. Президент Байден сам у комюніке наголосив на важливості "нормандського формату", – сказав Макрон, даючи відповідь на питання щодо розширення "Нормандської четвірки" за рахунок президента США Джозефа Байдена.

Відразу Макрон подякував американському колезі за те, що скоординував свої дії з європейськими партнерами перед переговорами з президентом РФ Володимиром Путіним, які відбулися 7 грудня.

Нормандський формат

  • Як відомо, нова зустріч у такому форматі поки що не планується. Наприкінці листопада голова МЗС України Дмитро Кулеба оголосив, що ситуація з "нормандським форматом" зайшла в глухий кут, і туди цей переговорний майданчик завела Москва.
  • Востаннє лідери країн-учасниць "нормандського формату" збиралися за одним столом у грудні 2019 року. Тоді в Парижі лідери України, Росії, Німеччини та Франції обговорили шляхи встановлення миру на Донбасі та підписали спільне комюніке.
  • Вже колишня канцлерка ФРН Ангела Меркель умовляла президента Росії Володимира Путіна піти на "нормандську зустріч" хоча б на рівні міністрів закордонних справ, яка мала пройти 11 листопада. Проте господар Кремля не пішов назустріч.
  • 8 листопада стало відомо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відмовився від зустрічі у "нормандському форматі" на рівні голів МЗС, на чому наполягали інші учасники переговорів.

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