Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Власть События

"Мы зашли в тупик": Украина обвинила Россию в срыве "нормандского формата"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
29 ноября, 18:50
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Дмитрий Кулеба рассказал, как Москва смогла развалить "нормандский формат"
В таком формате переговоров больше не будет / Коллаж "Сегодня"
В таком формате переговоров больше не будет / Коллаж "Сегодня"

Ситуация с "нормандским форматом" находится в тупике, куда данную переговорную площадку завела Москва.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью латышскому новостному порталу "Delfi".

Реклама

Доверия нет

"Мы находимся в тупике, так как Россия по разным причинам избегает как саммита с участием президента Путина, так и министерской встречи Нормандского формата с Сергеем Лавровым. Россия должна находиться в переговорном процессе, чтобы договориться в Нормандском формате. Когда мы видим, как они относятся к контактам в Нормандском формате и работе Трехсторонней контактной группы, мы понимаем, что Россия действительно не заинтересована в этих форматах, по крайней мере. Недавняя публикация дипломатической переписка Нормандского формата между Россией с одной стороны и Францией и Германией с другой является очередным ударом по этому формату и доверию в его рамках", – сказал украинский министр.

При этом Кулеба отметил, что Украина настроена придерживаться этого формата, и будет продолжать искать пути привлечения России, безусловно, не уступая ее давлению.

Ситуация с переговорами

  • Напомним, последний раз лидеры стран-участниц "нормандского формата" собирались за одним столом в декабре 2019 года. Тогда в Париже главы Украины, России, Германии и Франции обсудили пути установления мира на Донбассе и подписали совместное коммюнике.
  • Недавно портал "Сегодня" разбирался с тем, когда состоится новый саммит лидеров "Нормандии" и как на переговоры повлияют кадровые смены западных партнеров.
  • Ангела Меркель уговаривала президента России Владимира Путина пойти на "нормандскую встречу" на уровне хотя бы министров иностранных дел, которая должна была пройти 11 ноября. Однако хозяин Кремля не пошел на встречу.
  • 8 ноября стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался от встречи в "нормандском формате" на уровне глав МИД в ближайшие дни, на чем настаивали другие участники переговоров.
  • 18 ноября Кулеба заявил, что Россия пытается разрушить "нормандский формат" и не заинтересована в разрешении конфликта, но Киев совместно с Берлином и Парижем договорились сделать все, чтобы посадить всех за стол переговоров.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Военное положение с 1 декабря – готов ли Зеленский на самый радикальный сценарий Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов Их не позвали: возмущенные журналисты идут к Зеленскому лишь с одним вопросом Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко Украина осталась без Меркель и Макрона: что будет с "Нормандской четверкой" в 2022 году Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

29 ноября 1991. Известные чемпионы призвали проголосовать на Всеукраинском референдуме 1 декабря за независимую Украину.

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.1

Российский рубль (₽)

0.3599

Евро (€)

30.58

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

87 420

заболело за неделю в Украине

-22%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять