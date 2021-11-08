"Нам такая показуха не нужна": Лавров сорвал "нормандскую встречу"

Глава МИД РФ назвал некультурным поведение министров из Франции и Германии

Лавров снова срывает переговоры по Донбассу. Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался от встречи в "нормандском формате" на уровне глав МИД в ближайшие дни, на чем настаивали другие участники переговоров. Пока такие переговоры бессодержательны, а стороны даже еще не ответили на предложения Москвы.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

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Он отметил, что на днях встречался с главой МИД Франции, который предложил ему провести встречу на уровне министров в Париже 11 ноября.

"Я ему сказал: во-первых, хотели бы получить реакцию наших коллег на содержательное предложение (России), потому что именно содержательная сторона дела имеет приоритет, а не протокольные договоренности. Нам такие показушные выступления не нужны … Я ему подтвердил, что мы ждем реакции на наши предложения, а во-вторых 11 ноября, даже если бы договоренности созрели, у меня здесь очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран. 11 ноября у нас просто физически не получается", – сказал Лавров.

Глава МИД РФ назвал "некультурным" поведение министров из Франции и Германии, которые настаивали на встрече именно 11 ноября.

Подготовка к "нормандской встрече"