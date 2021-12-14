Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Победа Ломаченко! 💡 Большое обновление сетей 🎄 Готовимся к Новому году
СЕГОДНЯ Власть События

Макрон позвонил Путину – что услышал президент Франции

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
14 декабря, 18:10
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Перед встречей с Зеленским президент Франции узнал настроения в Кремле
Два президента поговорили. Опять об Украине / Коллаж "Сегодня"
Два президента поговорили. Опять об Украине / Коллаж "Сегодня"

Президент Франции Эммануэль Макрон, который 15 декабря встретится с президентом Украины на полях саммита "Восточного партнерства", позвонил в Кремль и переговорил с лидером России Владимиром Путиным.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Реклама

Версия Москвы

Традиционно, Владимир Владимирович пожаловался на Киев, который, якобы нарушает Минские соглашения. Путин опять настаивал, что эти соглашения являются "безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса".

Досталось и западным странам. Якобы благодаря "попустительству ряда западных стран украинские власти намеренно обостряют обстановку на линии соприкосновения".

"Кроме того, происходит накачка Украины современным оружием, что создает прямую угрозу безопасности России", – сказано в сообщении Кремля.

Реклама

Вопрос НАТО

При общении с лидером Франции поднял Путин и ныне любимую свою тему юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток.

"Президент России подчеркнул важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений", – сказано в сообщении.

Что ответил Макрон, Елисейский дворец пока не сообщил.

Реклама

Ситуация

  • 8 декабря стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон планировал в ближайшее время встретиться со своими коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание lunion со ссылкой на объявление Елисейского дворца.
  • 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд важных для двух стран вопросов.
  • В вопросе Донбасса Макрон остается сторонником сохранения переговоров в рамках "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) – т.е. без США.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.88

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.33

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

59 838

заболело за неделю в Украине

-17%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять