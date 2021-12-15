Украина становится ближе к ЕС – Зеленский подписал важный документ

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Янез Янша в рамках участия в саммите Восточного партнерства подписали Декларацию о поддержке европейской перспективы нашего государства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Документ определяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Республикой Словения в рамках стратегического курса нашего государства на обретение полноправного членства в Европейском Союзе.
Этот документ фиксирует поддержку Словенией Украины, как только наше государство решит подать заявку на членство в ЕС.
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Декларация определяет, что в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе, Украина, как и любая европейская держава, которая уважает ценности, закрепленные в статье 2 настоящего Договора, и обязуется им следовать, может подать заявку на членство в Евросоюзе при соблюдении всех условий и обязательств.
В документе также подтвердили значительный прогресс, достигнутый Украиной в контексте имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, а также настроенность на продолжение реформ.
"Словения будет поддерживать соответствующие усилия Украины, в частности, по дальнейшему реформированию в направлении децентрализации", – говорится в сообщении.
С подписанием совместной декларации на уровне президента Украины и премьер-министра Республики Словения фиксируется поддержка словенской стороной европейской перспективы нашего государства.
Ранее мы сообщали о том, что Украина создала декларацию, которую заключает со странами-партнерами и членами ЕС. Подписывая декларацию, страна поддерживает стремление Украины вступить в ЕС. В данный момент некоторые страны еще ознакамливаются с ней.
Украина стремится в ЕС
- Владимир Зеленский называл сроки вступления Украины в ЕС. Он считает, что это уже предопределено и это лишь вопрос времени. При этом Украина рассчитывает и на членство в НАТО.
- Президент Словакии Зузана Чапутова заявляла, что страны-члены Евросоюза должны сформировать конкретное видение и условия присоединения Украины к ЕС, однако Киеву нужно осуществить все необходимые реформы. В то же время президент Словакии указала на то, что перед вступлением Украины в Евросоюз нужно провести все необходимые реформы. По ее словам, Братислава может оказать помощь Киеву в этом вопросе, "имея опыт своего вступления в такую организацию, как Евросоюз".
- 18 марта Зеленский и литовский лидер Гитанас Науседа по итогам переговоров подписали декларацию о европейской перспективе Украины.
- 3 мая глава государства Владимир Зеленский во время визита в Польшу присоединился к совместной декларации по случаю 230-й годовщины принятия польской Конституции. Документ подписали также президенты Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.