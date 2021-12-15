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Украина становится ближе к ЕС – Зеленский подписал важный документ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
15 декабря, 17:27
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Словения обязуется поддержать Украину, когда она подаст заявку на вступление в ЕС
Словения обязалась поддержать вступление Украины в ЕС
Словения обязалась поддержать вступление Украины в ЕС / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Янез Янша в рамках участия в саммите Восточного партнерства подписали Декларацию о поддержке европейской перспективы нашего государства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ определяет приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Республикой Словения в рамках стратегического курса нашего государства на обретение полноправного членства в Европейском Союзе.

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Этот документ фиксирует поддержку Словенией Украины, как только наше государство решит подать заявку на членство в ЕС.

Декларация определяет, что в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе, Украина, как и любая европейская держава, которая уважает ценности, закрепленные в статье 2 настоящего Договора, и обязуется им следовать, может подать заявку на членство в Евросоюзе при соблюдении всех условий и обязательств.

В документе также подтвердили значительный прогресс, достигнутый Украиной в контексте имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, а также настроенность на продолжение реформ.

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"Словения будет поддерживать соответствующие усилия Украины, в частности, по дальнейшему реформированию в направлении децентрализации", – говорится в сообщении.

С подписанием совместной декларации на уровне президента Украины и премьер-министра Республики Словения фиксируется поддержка словенской стороной европейской перспективы нашего государства.

Ранее мы сообщали о том, что Украина создала декларацию, которую заключает со странами-партнерами и членами ЕС. Подписывая декларацию, страна поддерживает стремление Украины вступить в ЕС. В данный момент некоторые страны еще ознакамливаются с ней.

Украина стремится в ЕС

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