"Однозначно карати РФ" – Кулеба розкрив настрої в ЄС

Глава МЗС України розповів про підсумки переговорів у Брюсселі

В ЄС вироблено єдину політику щодо Росії / Колаж "Сьогодні"

У Європейському Союзі зараз існує консенсус щодо поведінки стосовно Росії. На даному етапі обговорюється лише питання, чи повідомити Кремлю весь перелік санкційних заходів, які будуть введені у разі нападу на Україну, чи залишити віконце для подальших переговорів із ним.

Про це заявив міністр закордонних справ України в ефірі програми "Право на владу" телеканал "1+1".

Реклама

ЄС зацікавлений у демократичній Україні

"Усі розуміють, якщо Росія повернеться в Україну, то буде створено прямий військовий тиск спочатку на найближчі країни – наші сусіди, які є членами ЄС, а потім відголосок буде у всьому світі. Європа зараз хоче уникнути війни та хоче підтримати Україну, щоб ми залишалися європейською державою з ринковою економікою та великою демократією", – зазначив міністр закордонних справ.

Жодних розбіжностей з питань санкцій проти Москви в Європі немає.

"В ЄС існує концепція, в тому числі, підтримано Німеччиною, Францією іншими країнами, що в разі військового вторгнення Росії в Україну по ній будуть запроваджені найбільш жорсткі, безпрецедентні санкції. Питання лише в тому чи зараз доводити до Росії повний перелік наслідків, чи все ж таки зберегти можливість для діалогу з нею на цьому етапі. Але дискусії карати, чи не карати у разі агресії проти Україні – немає. Однозначно карати і що до цього є повне взаєморозуміння", – розповів Кулеба.

Реклама

Також міністр зазначив, що під час переговорів у Брюсселі неодноразово порушувалося питання газопроводу "Північного потоку – 2". І лише завдяки тиску Києва на європейських колег поки що газопровід не працює.

Візит до Європи