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"Однозначно карати РФ" – Кулеба розкрив настрої в ЄС

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
16 грудня, 23:25
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Глава МЗС України розповів про підсумки переговорів у Брюсселі
В ЄС вироблено єдину політику щодо Росії / Колаж "Сьогодні"
В ЄС вироблено єдину політику щодо Росії / Колаж "Сьогодні"

У Європейському Союзі зараз існує консенсус щодо поведінки стосовно Росії. На даному етапі обговорюється лише питання, чи повідомити Кремлю весь перелік санкційних заходів, які будуть введені у разі нападу на Україну, чи залишити віконце для подальших переговорів із ним.

Про це заявив міністр закордонних справ України в ефірі програми "Право на владу" телеканал "1+1".

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ЄС зацікавлений у демократичній Україні

"Усі розуміють, якщо Росія повернеться в Україну, то буде створено прямий військовий тиск спочатку на найближчі країни – наші сусіди, які є членами ЄС, а потім відголосок буде у всьому світі. Європа зараз хоче уникнути війни та хоче підтримати Україну, щоб ми залишалися європейською державою з ринковою економікою та великою демократією", – зазначив міністр закордонних справ.

Жодних розбіжностей з питань санкцій проти Москви в Європі немає.

"В ЄС існує концепція, в тому числі, підтримано Німеччиною, Францією іншими країнами, що в разі військового вторгнення Росії в Україну по ній будуть запроваджені найбільш жорсткі, безпрецедентні санкції. Питання лише в тому чи зараз доводити до Росії повний перелік наслідків, чи все ж таки зберегти можливість для діалогу з нею на цьому етапі. Але дискусії карати, чи не карати у разі агресії проти Україні – немає. Однозначно карати і що до цього є повне взаєморозуміння", – розповів Кулеба.

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Також міністр зазначив, що під час переговорів у Брюсселі неодноразово порушувалося питання газопроводу "Північного потоку – 2". І лише завдяки тиску Києва на європейських колег поки що газопровід не працює.

Візит до Європи

  • 16 грудня Європарламент прийняв резолюцію із засудженням дій Росії біля кордонів України та на Донбасі. ЄС висловив повну підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України.
  • Цього ж дня за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що російські танки залишаються на нашому кордоні.
  • Перебуваючи у штабі НАТО, президент Зеленський закликав Альянс не піддаватися на вимоги Росії не пускати Україну до Альянсу.
  • 15 грудня Зеленський спробував пояснити новому канцлеру ФРН Олафу Шольцу необхідність тиску на Росію всіма можливими способами, включаючи навіть тему газопроводу "Північний потік – 2". При цьому позиція України була – тиснути на санкції до ескалації конфлікту. А не після, коли вже пізно. На пресконференції лідер України зазначив, що не впевнений, що його почули.

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