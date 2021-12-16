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Запретить "Северный поток – 2" и забрать войска: Европарламент принял жесткую резолюцию по РФ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
16 декабря, 21:35
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Парламент ЕС принял резолюцию с осуждением действий России
Парламент ЕС требует от Москвы отвести свои войска от границ Украины / Коллаж "Сегодня"
Парламент ЕС требует от Москвы отвести свои войска от границ Украины / Коллаж "Сегодня"

16 декабря Европарламент принял резолюцию с осуждением действий России возле границ Украины и на Донбассе. ЕС выразил полную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в резолюции, поддержанной 548 депутатами Европарламента, против – 69.

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Что в документе

В резолюции сказано, что Европарламент осуждает масштабное наращивание российских войск на границе с Украиной. Европарламентарии потребовали, чтобы Москва немедленно отвела свои войска от нашей границы и прекратила угрожать соседней стране.

"ЕС должен быть готов направить России суровое предупреждение о том, что военные действия против Украины будут не только неприемлемы, но и повлекут за собой высокую экономическую и политическую цену. Страны ЕС должны быть готовы быстро согласовать жесткие экономические и финансовые санкции против российского правительства для устранения непосредственных угроз, а не ждать, пока произойдет очередное вторжение", – говорится в документе.

Предложения по санкциям

В резолюции ЕС сказано, что санкции должны включать в себя тех, кто стоит за планированием возможного вторжения в Украину, а также ближайшее окружение и олигархов "в орбите российского президента и их семей".

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В экономическом разделе указано, что санкции должны включать замораживание финансовых и физических активов в ЕС, исключение России из платежной системы SWIFT, прекращение сотрудничества с важными для российской экономики предприятиями.

Энергоносители

В резолюции есть и энергетический блок, где указано, что европарламентарии требуют от ЕС предпринять убедительные шаги по снижению зависимости от импорта российских энергоносителей и продемонстрировать энергетическую солидарность с Украиной. Предлагается более тесно объединить энергетическую инфраструктуру ЕС и Украины.

Резолюция также призывает не вводить в эксплуатацию газопровод "Северный поток – 2", независимо от того, будет ли он соответствовать положениям Газовой директивы ЕС.

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Нормандский формат

Европейский парламент призвал Россию и оккупационные властей на востоке Украины придерживаться соглашений о прекращении огня. Москве предложено конструктивно участвовать в "нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе. Также от нее потребовали выполнять свои международные обязательства, в частности, по минским соглашениям и Конвенции ООН по морскому праву.

Министр иностранных дел Украины приветствовал данную резолюцию.

Ситуация

  • 16 декабря по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что российские танки остаются на нашей границе.
  • При этом Столтенберг на встрече с Зеленский отказался назвать год, когда Украину примут в Альянс.
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вторжение России в Украину станет катастрофой для всего мира.
  • При этом по данным американского издания Bloomberg, Германия, Франция, Италия и Испания затягивают с наработкой серьезных санкций против РФ из-за ее агрессии в отношении Украины. Страны Европейского Союза надеются на дипломатические методы урегулирования конфликта между Украиной и РФ.

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