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Когда Украина вступит в НАТО? Кулеба сказал, что ответили в Альянсе

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
16 декабря, 17:43
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Владимир Зеленский остался доволен переговорами со Столтенбергом, но был один недостаток
Кулеба рассказал о переговорах Зеленского со Столтенбергом. Коллаж "Сегодня"
Кулеба рассказал о переговорах Зеленского со Столтенбергом. Коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом Владимиром Зеленский отказался назвать год, когда Украину примут в Альянс. Об этом рассказал в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинская делегация во главе с президентом осталась довольна переговорами в Брюсселе, но ответ на главный вопрос так и не получила.

"Единственный недостаток: год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали, хотя мы спрашивали. Но абсолютно четко было подтверждено, что дискуссия о том, когда и как Украина станет членом НАТО, будет происходить между Украиной и НАТО. Это ключевое. Это ответ на все российские упреки и абсурдные требования", – сказал Кулеба.

Зеленский в штаб-квартире НАТО

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