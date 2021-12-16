Коли Україна вступить до НАТО? Кулеба сказав, що відповіли в Альянсі

Володимир Зеленський залишився задоволений переговорами зі Столтенбергом, але був один недолік

Кулеба розповів про переговори Зеленського зі Столтенбергом. Колаж "Сьогодні"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським відмовився назвати рік, коли Україну приймуть до Альянсу. Про це розповів у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, українська делегація на чолі з президентом залишилася задоволеною переговорами у Брюсселі, але відповіді на головне питання так і не отримала.

"Єдиний недолік: рік, коли Україна стане членом НАТО, нам не сказали, хоч ми питали. Але абсолютно чітко було підтверджено, що дискусія про те, коли і як Україна стане членом НАТО, відбуватиметься між Україною та НАТО. Це ключове. Це відповідь на всі російські закиди та абсурдні вимоги", – сказав Кулеба.

Зеленський у штаб-квартирі НАТО