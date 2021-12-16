"Миллионы жертв": Зеленский оценил последствия большой войны с РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия пойдет на полномасштабную войну против Украины, это обернется миллионами жертв. При этом отметил, что именно российская агрессия подтолкнула нашу страну в НАТО, чего так боится сейчас Кремль. Об этом он сказал на пресс-конференции в штаб-квартире Альянса.
Он считает украинскую армию очень сильной, но войско РФ значительно больше по количеству.
"Украина большая страна и показывает, что мощь армии на достаточно высоком уровне. Мы уверены в защите своего государства, но мы все понимаем, что количество нашей армии, несмотря на уровень, в разы меньшее, чем количество армии РФ – одной из самых сильных армий. Ми понимаем, что если будет полномасштабная война – будет тысячи, сотни тысяч, миллионы жертв. Поэтому мы этого не хотим", – сказал Зеленский.
Также президент напомнил, что именно Россия подтолкнула Украину в НАТО после 2014 года, когда начала войну.
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"Сегодня именно Россия прокладывает тот сложный путь Украины в НАТО. Украину и страны ЕС пытаются запугивать (эскалацией. – Ред.) – это выглядит провокационно и достаточно опасно. НАТО не должно Украине ничего. Если не выстоит наша армия – НАТО должно своим странам, потому что оберегает страны-члены НАТО. А сегодня форпост – это Украина, которая не является членом НАТО", – подчеркнул глава государства.
Угроза вторжения в Украину
- Пока Кремль и Запад торгуются по украинскому вопросу, решая свои задачи, Украина готовится к худшему сценарию – полномасштабной войне. Хотя и в МИД РФ, и в Генштабе уверяют, что не собираются нападать на Украину.
- Начальник Главного управления разведки Министерства обороны генерал Кирилл Буданов заявлял, что Украина не сможет отразить полномасштабное нападение, если Россия решится на него – агрессор в первые дни может лишить нашу армию сил и средств для ведения боя.
- А недавно западные СМИ опубликовали карту возможного удара России по Украину. Журналисты указали на три этапа вторжения: с юга, потом востока и со стороны Беларуси.