РФ просит не пускать Украину в НАТО — реакция США на документ

В США получили проект договора о предоставлении России гарантий нерасширения НАТО на Восток. Его изучают, обсуждают и думают над ответом.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в Вашингтоне.
Рассмотрение
"Мы видели российские предложения. Мы обсуждаем их с нашими европейскими союзниками и партнерами. Без наших европейских союзников и партнеров не будет переговоров о европейской безопасности", – передает слова Джен Псаки агентство Reuters.
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"Мы не пойдем на компромисс с ключевыми принципами, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право решать свое будущее и внешнюю политику, свободные от внешнего вмешательства", – добавила она.
Компромисс
При этом представитель Белого дома отметила, что ранее удавалось находить компромиссы с Москвой.
"Нам удавалось взаимодействовать с РФ по стратегическим вопросам на протяжении десятилетий. В течение десятилетий были прецеденты, обсуждения в различных форматах в разгар холодной войны и в период после холодной войны. Нет причин, по которым мы не можем делать это в дальнейшем в целях снижения нестабильности, но мы будем делать это в партнерстве и координации с нашими европейскими союзниками и партнерами", – сказала Псаки.
Ситуация
- Утром 17 декабря стало известно, что Россия передала США проект своего договора о предоставлении гарантий нерасширения НАТО на Восток. В нем идет речь о том, чтобы не принимать страны бывшего Советского Союза в Альянс, в том числе и Украину, Молдову и Грузию.
- 16 декабря в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский отстаивал право Украины быть членом НАТО и обратился к Альянсу из-за угроз России.
- Также 16 декабря по итогам встреч президента Украины в Брюсселе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Европе все поддерживают нашу страну в борьбе против агрессии России.
- При этом в НАТО признали, что поведение Кремля на востоке Украины и на восточных границах ЕС заставило заняться усилением безопасности. Принимаемые ныне меры оказались беспрецедентными за последние десятилетия.
- Также в Альянсе настаивают, чтобы РФ вернулась к деэскалации ситуации и уважала суверенитет и территориальную целостность Украины.