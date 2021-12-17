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РФ просит не пускать Украину в НАТО — реакция США на документ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
17 декабря, 18:22
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В Вашингтоне думают, как ответить Кремлю на запрет расширять НАТО
Джен Псаки рассказала, что думают в Вашингтоне о гарантиях Путину / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Джен Псаки рассказала, что думают в Вашингтоне о гарантиях Путину / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В США получили проект договора о предоставлении России гарантий нерасширения НАТО на Восток. Его изучают, обсуждают и думают над ответом.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в Вашингтоне.

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Рассмотрение

"Мы видели российские предложения. Мы обсуждаем их с нашими европейскими союзниками и партнерами. Без наших европейских союзников и партнеров не будет переговоров о европейской безопасности", – передает слова Джен Псаки агентство Reuters.

"Мы не пойдем на компромисс с ключевыми принципами, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право решать свое будущее и внешнюю политику, свободные от внешнего вмешательства", – добавила она.

Компромисс

При этом представитель Белого дома отметила, что ранее удавалось находить компромиссы с Москвой.

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"Нам удавалось взаимодействовать с РФ по стратегическим вопросам на протяжении десятилетий. В течение десятилетий были прецеденты, обсуждения в различных форматах в разгар холодной войны и в период после холодной войны. Нет причин, по которым мы не можем делать это в дальнейшем в целях снижения нестабильности, но мы будем делать это в партнерстве и координации с нашими европейскими союзниками и партнерами", – сказала Псаки.

Ситуация

  • Утром 17 декабря стало известно, что Россия передала США проект своего договора о предоставлении гарантий нерасширения НАТО на Восток. В нем идет речь о том, чтобы не принимать страны бывшего Советского Союза в Альянс, в том числе и Украину, Молдову и Грузию.
  • 16 декабря в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский отстаивал право Украины быть членом НАТО и обратился к Альянсу из-за угроз России.
  • Также 16 декабря по итогам встреч президента Украины в Брюсселе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Европе все поддерживают нашу страну в борьбе против агрессии России.
  • При этом в НАТО признали, что поведение Кремля на востоке Украины и на восточных границах ЕС заставило заняться усилением безопасности. Принимаемые ныне меры оказались беспрецедентными за последние десятилетия.
  • Также в Альянсе настаивают, чтобы РФ вернулась к деэскалации ситуации и уважала суверенитет и территориальную целостность Украины.

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