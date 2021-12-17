РФ просит не пускать Украину в НАТО — реакция США на документ

В Вашингтоне думают, как ответить Кремлю на запрет расширять НАТО

Джен Псаки рассказала, что думают в Вашингтоне о гарантиях Путину / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В США получили проект договора о предоставлении России гарантий нерасширения НАТО на Восток. Его изучают, обсуждают и думают над ответом.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в Вашингтоне.

Реклама

Рассмотрение

"Мы видели российские предложения. Мы обсуждаем их с нашими европейскими союзниками и партнерами. Без наших европейских союзников и партнеров не будет переговоров о европейской безопасности", – передает слова Джен Псаки агентство Reuters.

"Мы не пойдем на компромисс с ключевыми принципами, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право решать свое будущее и внешнюю политику, свободные от внешнего вмешательства", – добавила она.

Компромисс

При этом представитель Белого дома отметила, что ранее удавалось находить компромиссы с Москвой.

Реклама

"Нам удавалось взаимодействовать с РФ по стратегическим вопросам на протяжении десятилетий. В течение десятилетий были прецеденты, обсуждения в различных форматах в разгар холодной войны и в период после холодной войны. Нет причин, по которым мы не можем делать это в дальнейшем в целях снижения нестабильности, но мы будем делать это в партнерстве и координации с нашими европейскими союзниками и партнерами", – сказала Псаки.

Ситуация