Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
СНБО в Харькове СНБО в Харькове Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть События

Большая эвакуация: пять стран предупредили об отъезде своих дипломатов из Украины

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 февраля, 13:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Шестая страна – Россия – пока не подтвердила отъезд своих дипломатов
/ Фото: Коллаж: Сегодня

11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. По его словам, американские граждане "должны уехать сейчас же".

Кроме этого, Джо Байден, как сообщает The Guardian, в телефонном разговоре с руководством Европейского Союза и НАТО заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин решил совершить вторжение в Украину.

Реклама

После этого, как отметило издание, через несколько минут после звонка президента США Джо Байдена Министерство иностранных дел Великобритании призвало британских граждан в Украине "выехать сейчас коммерческими средствами, пока они остаются доступными". Также некоторые страны начали заявлять о выезде своих дипломатов из Украины.

Что с дипломатами

18 января американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой сообщалось, что из Украины массово выезжают российские дипломаты. В статье отмечается, что в Москву 5 января уехали 18 человек, в основном – это дети и жены дипломатов российского посольства в Киев. Кроме того, в ближайшие дни Киев и Львов покинут еще около 30 членов семей российских дипломатов.

При этом пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко рассказал "Сегодня", что Россия не информировала Украину об отзыве сотрудников посольства в Москву. По его словам, также не поступала информация от других посольств о намерениях эвакуировать своих сотрудников. МИД РФ также опроверг информацию о высылке своих сотрудников, сообщив, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме.

Реклама

24 января BBC писало, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства в Украине на фоне предупреждений о российском вторжении. Официальные лица заявили, что конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

Также 24 января МИД Украины официально заявил, что по состоянию на 24 января только четыре государства уведомили МИД о намерениях эвакуировать членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию. Это США, Великобритания, Австралия и Германия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. / Фото: Украина 24

Реклама

11 февраля Израиль порекомендовал своим гражданам покинуть Украину из-за опасности. МИД страны объявил об эвакуации семей дипломатов и посланников из Украины.

В заявлении МИД говорится, что в связи с ухудшением ситуации с Украиной МИД рекомендует израильским гражданам, проживающим в стране, рассмотреть целесообразность пребывания в стране и "ни в коем случае не приближаться к горячим точкам".

Также РИА Новости, ссылаясь на собственный источник, сообщили, что российские дипломаты и сотрудники консульств начали уезжать из Украины. В МИД РФ пока официально не подтвердили эту информацию.

По данным источника, в Украине якобы возникли сложности с записью на прием в посольство России.

При это источники "Сегодня" в Госпогранслужбе и СНБО подтвердили, что располагают информацией о том, что в ближайшее время не исключен выезд российских дипломатов и членов их семей. Однако они отмечают, что "по состоянию на эту минуту" данных о том, что сотрудники консульств РФ начали покидать Украину, отсутствуют.

Некоторые останутся

Некоторые страны заявили, что дипломаты останутся в Украине. Например, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 28 января сообщила, что сотрудники посольства ФРГ пока будут оставаться в Киеве.

"Конечно, мы постоянно проверяем уровень безопасности в разных точках мира, в том числе и в Украине", – сказала она.

В свою очередь посольство США заявило, что проведет эвакуацию части дипломатов из Украины, однако речь идет о сотрудниках, которые "не занимают критически важные должности".

Посол Британии Мелинда Симмонс заявила, что остается в Киеве и продолжит работать здесь с основной командой. При этом посольство продолжает работу.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас также заявил, что остается в Киеве.

Напомним, еще 24 января Государственный департамент Соединенных Штатов Америки дал разрешение на добровольный выезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

При этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что президент США Джо Байден решил срочно провести телефонный звонок с президентом РФ Владимиром Путиным.

Угроза со стороны России

  • Российская Федерация сосредоточила более чем 100-тысячную армию на границе с Украиной. Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.
  • НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.
  • В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил Россию к новому диалогу в формате Совета НАТО-РФ, чтобы найти пути для дипломатического выхода из кризиса безопасности, вызванного действиями Кремля.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько Особый статус Донбасса: как его видят Украина и Россия и будет ли найден компромисс Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Ермак заявил, что поборол COVID-19 за три дня. Это реально, или нас опять кто-то обманул? Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Опрос КМИС, 28-31 января 2022
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
25,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
12,6%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,7%
6
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,3%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,2%
9
Голос Голос
2,3%
10
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2%
Подробнее
Doodle Сегодня
12 февраля. Николай Гоголь. Ровно 170 лет знаменитый писатель совершил непоправимую ошибку: случайно или умышленно сжег рукопись второго тома своего произведения “Мёртвые души”...
История дня - за минуту
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос КМИС, 28-31 ЯНВАРЯ 2022
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураев Мураев
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.88

Российский рубль (₽)

0.3749

Евро (€)

31.88

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

244 974

заболело за неделю в Украине

+3%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять