Большая эвакуация: пять стран предупредили об отъезде своих дипломатов из Украины

11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. По его словам, американские граждане "должны уехать сейчас же".

Кроме этого, Джо Байден, как сообщает The Guardian, в телефонном разговоре с руководством Европейского Союза и НАТО заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин решил совершить вторжение в Украину.

После этого, как отметило издание, через несколько минут после звонка президента США Джо Байдена Министерство иностранных дел Великобритании призвало британских граждан в Украине "выехать сейчас коммерческими средствами, пока они остаются доступными". Также некоторые страны начали заявлять о выезде своих дипломатов из Украины.

18 января американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой сообщалось, что из Украины массово выезжают российские дипломаты. В статье отмечается, что в Москву 5 января уехали 18 человек, в основном – это дети и жены дипломатов российского посольства в Киев. Кроме того, в ближайшие дни Киев и Львов покинут еще около 30 членов семей российских дипломатов.

При этом пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко рассказал "Сегодня", что Россия не информировала Украину об отзыве сотрудников посольства в Москву. По его словам, также не поступала информация от других посольств о намерениях эвакуировать своих сотрудников. МИД РФ также опроверг информацию о высылке своих сотрудников, сообщив, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме.

24 января BBC писало, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства в Украине на фоне предупреждений о российском вторжении. Официальные лица заявили, что конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

Также 24 января МИД Украины официально заявил, что по состоянию на 24 января только четыре государства уведомили МИД о намерениях эвакуировать членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию. Это США, Великобритания, Австралия и Германия.

11 февраля Израиль порекомендовал своим гражданам покинуть Украину из-за опасности. МИД страны объявил об эвакуации семей дипломатов и посланников из Украины.

В заявлении МИД говорится, что в связи с ухудшением ситуации с Украиной МИД рекомендует израильским гражданам, проживающим в стране, рассмотреть целесообразность пребывания в стране и "ни в коем случае не приближаться к горячим точкам".

Также РИА Новости, ссылаясь на собственный источник, сообщили, что российские дипломаты и сотрудники консульств начали уезжать из Украины. В МИД РФ пока официально не подтвердили эту информацию.

По данным источника, в Украине якобы возникли сложности с записью на прием в посольство России.

При это источники "Сегодня" в Госпогранслужбе и СНБО подтвердили, что располагают информацией о том, что в ближайшее время не исключен выезд российских дипломатов и членов их семей. Однако они отмечают, что "по состоянию на эту минуту" данных о том, что сотрудники консульств РФ начали покидать Украину, отсутствуют.

Некоторые страны заявили, что дипломаты останутся в Украине. Например, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 28 января сообщила, что сотрудники посольства ФРГ пока будут оставаться в Киеве.

В свою очередь посольство США заявило, что проведет эвакуацию части дипломатов из Украины, однако речь идет о сотрудниках, которые "не занимают критически важные должности".

Посол Британии Мелинда Симмонс заявила, что остается в Киеве и продолжит работать здесь с основной командой. При этом посольство продолжает работу.

I am staying in Kyiv and continue to work there with a core team. The embassy remains operational. https://t.co/WWvIz4uIT4

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас также заявил, что остается в Киеве.

Since the fake news which started from https://t.co/MNi38gkgc6 is still spreading, I repeat:



I am in Kyiv and am staying here.



