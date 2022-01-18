Загроза вторгнення: російські дипломати почали масово залишати Україну

Росія готувала план евакуації своїх співробітників ще минулого року

Росія евакуює з України сім'ї своїх дипломатів / Фото: Колаж: Сьогодні

З України виїхали 7 російських дипломатів. Про це пише видання The New York Times .

У статті наголошується, що до Москви 5 січня виїхали 18 осіб, переважно – це діти та дружини дипломатів російського посольства у Києві. Крім того, найближчими днями Київ та Львів залишать ще близько 30 членів сімей російських дипломатів.

Реклама

Дипломатам у двох інших консульствах сказали підготуватися до від’їзду.

Офіційний представник США повідомив, що Вашингтон заздалегідь знав про підготовку евакуації.

"Є інформація про те, що наприкінці грудня та на початку січня російський уряд готувався до евакуації членів сімей дипломатів з посольства Росії в Україні", – йдеться у заяві.

А що кажуть у Москві?

У Міністерстві закордонних справ РФ спростували інформацію про евакуацію російських дипломатів з України, пишуть російські ЗМІ.

Реклама

"Посольство Росії у Києві працює у штатному режимі", – заявили у російському відомстві.

Складний період

Україна вступає у небезпечний період . У лютому наша країна може мати справу з новою російською агресією, причому зсередини країни.

Координатор групи "Інформаційний опір" Костянтин Машовець повідомляв, що в Україні зберігаються загрози через діяльність російських шпигунів та диверсантів, які розгорнули на українській території свої шпигунські мережі.

Реклама

Очікується, що Росія влаштує військову провокацію, щоб виправдати повномасштабне вторгнення в Україну. Білий дім розповів про рівні цієї спецоперації .

Не виключено, що через витік хімікатів у Горлівці Росія може почати провокації перед вторгненням до України.