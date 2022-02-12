США свернули консульские услуги и отозвали военных инструкторов из Украины

Требование Байдена уезжать из Украины оказалось не шуткой

Штаты оружие прислали, инструкторов - отозвали / Коллаж "Сегодня"

Вашингтон продолжает демонстрировать серьезность своей обеспокоенности относительно возможного вторжения войск России на территорию Украины в ближайшее время. 12 февраля Госдепартамент США приказал выехать из посольства США в Киеве ряду дипломатам. Также стало известно об отзыве домой военных инструкторов.

Полная эвакуация

Об эвакуации дипломатов сообщило посольство США на своей странице в Twitter.

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"Сегодня Государственный департамент США приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, указывающих на возможность значительных военных действий против Украины", – говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что основная команда дипломатов останется в Украине. Согласно заявлению на сайте Госдепартамента США, с воскресенья, 13 февраля, Госдепартамент останавливает консульские услуги в посольстве США в Киеве. Это означает, что в первую очередь нашу страну покидают консульские служащие США.

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"Посольство сохранит небольшое консульское присутствие во Львове для разрешения чрезвычайных ситуаций, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги. Граждане США могут обратиться за этими услугами в посольства США в соседних странах", – сказано в сообщении.

Военная миссия

Представитель Пентагона Джон Кирби в Twitter сообщил, что министр обороны США приказал временно эвакуировать около 150 американских военных инструкторов из Украины.

"Безопасности и защиты нашего персонала – первостепенная забота. Мы по-прежнему привержены нашим отношениям с украинскими Вооруженными силами", — написал Кирби, назвав вывод инструкторов "передислокацией".





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