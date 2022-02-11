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Максимальний рівень загрози: ще три країни закликали своїх громадян терміново залишити Україну

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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11 лютого, 17:49
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Через загрозу вторгнення в Україну країни запровадили максимальний рівень небезпеки для поїздок
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Влада Японії, Південної Кореї та Нідерландів закликала своїх громадян залишити Україну. Про це повідомляє агентство Kyodo.

Це сталося після того, як напередодні президент США Джо Байден звернувся до американців із закликом залишити територію України.

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Інші країни вирішили не зволікати

Японія прийняла рішення підвищити рівень загрози знаходження на території України до максимального четвертого і закликало своїх громадян негайно залишити країну та відмовитись від її відвідування.

У МЗС пояснили, що такий захід пов'язаний зі "зростанням напруженості, що триває, на українсько-російському кордоні". До того ж, "надалі не виключено припинення комерційного авіасполучення" між Японією та Україною.

Аналогічне рішення прийняла влада Південної Кореї та Нідерландів.

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"Через ситуацію в Україні уряд ухвалив рішення терміново підняти рівень небезпеки про поїздки в Україну до 4-го рівня (поїздки заборонені). Вимога набирає чинності з 13 лютого", – йдеться в повідомленні МЗС Південної Кореї

Громадяни Південної Кореї, які перебувають на українській території, закликали негайно залишити країни доступними рейсами. Також у відомстві зазначили, що ті, хто залишиться на території України, можуть бути притягнуті до відповідальності відповідно до чинних правил, таких як паспортний закон.

Водночас, посол Нідерландів у Києві Йеннес де Мол повідомив, що відповідні інструкції надійшли з Гааги. Він наголосив, що йдеться не про евакуацію, а про добровільний вибір залишити країну через загрозу безпеці.

За його словами, у Львові буде створено центр екстреної допомоги під прапором Нідерландів.

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"Голландці можуть приїхати туди за екстреними документами чи інформацією", – сказав він.

Евакуація з України

США, Велика Британія та Австралія почали евакуювати своїх дипломатів з України.

Зазначається, що від'їзд дипломатів та їхніх родичів санкціоновано через загрозу воєнних дій з боку Росії. До того ж, громадянам рекомендується відмовитись від поїздок в Україну.

Водночас німецька авіакомпанія Lufthansa повідомила про відміну рейсів до Києва.

В Міністерство закордонних справ України зазначили, що поважають право іноземних держав на безпеку своїх громадян, але вважають такий крок передчасним.

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