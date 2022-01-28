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Путин закончил подготовку к вторжению в Украину: WSJ указал на важный момент

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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28 января, 15:46
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Ситуация на границе Украины и РФ остается напряженной
Путин готовится к возможному вторжению. Коллаж "Сегодня"
Путин готовится к возможному вторжению. Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин завершил приготовления к возможному вторжению в Украину, отправив на границу подразделения военных медиков.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информацию западных чиновников оборонных ведомств. Они уверены, что Россия "завершила последние приготовления к вторжению в Украину", отправив на границу медицинские подразделения.

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Американское издание отмечает, что Россия достигла уровня боеготовности, которого не было во время прошлой эскалации конфликта.

Эти шаги не означают, что нападение обязательно состоится, однако они являются предпосылками для боевых действий и вызвали интенсивные споры среди западных союзников по поводу намерений президента России Владимира Путина, говорится в статье.

Также отмечается, что "американские и европейские союзники, особенно Германия и Франция, делают разные выводы на основе одинаковых разведданных".

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В Великобритании показали карту возможного вторжения РФ

Британские СМИ опубликовали план возможного вторжения войск России в Украину, предусматривающий наступление на Киев с территории РФ и Беларуси.

Как пишет издание The Sun, президент России Владимир Путин "почти наверняка нанесет ограниченный удар в ближайшие десять дней", который может включать в себя нападение на Киев. Также издание опубликовало новую "карту российского вторжения".

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Угроза нападения России

Многие эксперты прогнозирует, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. В этот период как раз завершатся XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

25 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Российская Федерация не создала ни одной ударной группировки, которая могла бы использоваться для вторжения в Украину.

В свою очередь спикер МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия не собирается вторгаться в Украину.

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