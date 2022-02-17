Количество войск России возле Украины увеличивается: США оценили обстановку

Власти России заявляли, что отводят войска от границы с Украиной

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Количество войск Российской Федерации на границе с Украиной за последние дни увеличилось по меньшей мере на 7 тысяч военных.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена, сообщает Укринформ.

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"Мы знаем, что это ложь"

"Вчера российские власти заявили, что отводят войска от границы с Украиной. Это заявление привлекло большое внимание как здесь (в США. – Ред.), так и по всему миру, однако сейчас мы знаем, что это была ложь", – сказал он.

По мнению чиновника, США могут подтвердить, что за последние несколько дней Россия "увеличила присутствие своих сил на украинской границе еще на 7 тысяч военных", а прибытие подразделений происходило в течение прошедших суток.

"Все признаки, которые мы видим сейчас, указывают на то, что россияне, публично предлагая переговоры и заявляя о деэскалации, скрытно мобилизуются для войны", – заявил он.

Повод для вторжения

Кроме этого, чиновник отметил, что США получают сигналы о намерениях РФ "сфабриковать повод для вторжения в Украину". По его мнению, у повода могут быть разные формы – провокации на оккупированных территориях или обвинения НАТО в проведении операций якобы с намерениями вторгнуться на территорию РФ.

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Также он заявил, что США ожидают "больше лживых заявлений в российских медиа" в течение следующих дней.

Что говорят на Западе

Глава военной разведки Великобритании генерал Джим Хокенхалл заявил, что РФ продолжает наращивать военное присутствие на границе с Украиной. Он отметил, что у России есть на месте "достаточно военной силы".

В CNN отметили, что спутники американской разведки зафиксировали, как на территории Беларуси в нескольких километрах от границы Украины появился понтонный мост, по которому может пойти военная техника. Переправу через речку Припять возвели в течение двух последних дней.

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Ответ из России

Посол Российской Федерации в Ирландии Юрий Филатов заявил, что российские войска вблизи Украины вернутся на свои обычные позиции в течение трех-четырех недель. Отведение должно начаться также после завершения учений в Беларуси.

Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что окно для потенциального нападения России на Украину остается открытым.

"Мы подошли к тому моменту, когда, по нашему мнению, атака может начаться в любой момент", – сказала она.

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