Кількість військ Росії біля України збільшується: США оцінили обстановку

Кількість військ Російської Федерації на кордону з Україною за останні дні збільшилася щонайменше на 7 тисяч військових.
Про це заявив високопосадовець адміністрації Джо Байдена, повідомляє Укрінформ.
"Ми знаємо, що це брехня"
"Вчора російська влада заявила, що відводить війська від кордону з Україною. Ця заява привернула велику увагу як тут (у США – ред.), так і по всьому світу, проте зараз ми знаємо, що це була брехня", – сказав він.
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На думку чиновника, США можуть підтвердити, що за останні кілька днів Росія "збільшила присутність своїх сил на українському кордоні ще на 7 тисяч військових", а прибуття підрозділів відбувалося протягом минулої доби.
"Всі ознаки, які ми бачимо зараз, вказують на те, що росіяни, публічно пропонуючи переговори та заявляючи про деескалацію, потай мобілізуються для війни", – заявив він.
Привід для вторгнення
Крім цього, чиновник зазначив, що США отримують сигнали про наміри РФ "сфабрикувати привід для вторгнення в Україну". На його думку, приводом можуть бути різні форми – провокації на окупованих територіях або звинувачення НАТО у проведенні операцій нібито з намірами вдертися на територію РФ.
Також він заявив, що США очікують "більше брехливих заяв у російських медіа" протягом наступних днів.
Що кажуть на Заході
Глава військової розвідки Великобританії генерал Джим Хокенхалл заявив, що РФ продовжує нарощувати військову присутність на кордоні з Україною. Він зазначив, що Росія має на місці "достатньо військової сили".
У CNN зазначили, що супутники американської розвідки зафіксували, як на території Білорусі за кілька кілометрів від кордону України з'явився понтонний міст, яким може піти військова техніка. Переправу через річку Прип'ять звели протягом останніх двох днів.
Відповідь із Росії
Посол Російської Федерації в Ірландії Юрій Філатов заявив, що російські війська поблизу України повернуться на свої звичайні позиції протягом трьох-чотирьох тижнів. Відведення має розпочатися також після завершення навчань у Білорусі.
Нагадаємо, прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що вікно потенційного нападу Росії на Україну залишається відкритим.
"Ми підійшли до того моменту, коли, на нашу думку, атака може початися будь-якої миті", – сказала вона.
Обстановка
- На тлі військової загрози, що зберігається, з боку Росії всій Східній Європі уряд Великобританії ухвалило рішення про збільшення своїх військ в Естонії та перекидання туди додаткової військової техніки.
- 16 лютого прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що вони не мають даних, що підтверджують заяви з Москви про відведення військ від кордонів України.
- Днем раніше розвідка НАТО не могла підтвердити факт відведення російських військ від кордонів України, про що заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков уранці 15 лютого.
- Служба зовнішньої розвідки Естонії дійшла висновку, що Росія готова розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого.