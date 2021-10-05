Есть вопрос. Кличко прокомментировал отношения с Разумковым

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал отношения с главой ВР Дмитрием Разумковым, которого монобольшинство в парламенте хочет отправить в отставку. Он имеет с ним нормальные рабочие отношения.
Об этом городской голова рассказал в интервью РБК-Украина.
"Я человек неконфликтный. Могу честно сказать, что рад тому, что у меня нет врагов или людей, с которыми я не мог бы общаться. Со всеми людьми, которых вы перечислили, у меня нормальные рабочие и человеческие отношения. Вопрос в том, насколько в политической парадигме мы можем найти синергию, чтобы сотрудничать", – рассказал Кличко.
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Отставка Разумкова
- 30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера.
- После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР.
- Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.
- Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало.
- На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".