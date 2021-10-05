Есть вопрос. Кличко прокомментировал отношения с Разумковым

Мэр столицы рассказал о своем отношении к спикеру Верховной Рады

Слева мэр Киева Виталий Кличко, справа - спикер ВР Дмитрий Разумков. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал отношения с главой ВР Дмитрием Разумковым, которого монобольшинство в парламенте хочет отправить в отставку. Он имеет с ним нормальные рабочие отношения.

Об этом городской голова рассказал в интервью РБК-Украина.

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"Я человек неконфликтный. Могу честно сказать, что рад тому, что у меня нет врагов или людей, с которыми я не мог бы общаться. Со всеми людьми, которых вы перечислили, у меня нормальные рабочие и человеческие отношения. Вопрос в том, насколько в политической парадигме мы можем найти синергию, чтобы сотрудничать", – рассказал Кличко.

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Отставка Разумкова