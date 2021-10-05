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Есть вопрос. Кличко прокомментировал отношения с Разумковым

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
5 октября, 10:30
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Мэр столицы рассказал о своем отношении к спикеру Верховной Рады
Слева мэр Киева Виталий Кличко, справа - спикер ВР Дмитрий Разумков. Фото: коллаж "Сегодня"
Слева мэр Киева Виталий Кличко, справа - спикер ВР Дмитрий Разумков. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал отношения с главой ВР Дмитрием Разумковым, которого монобольшинство в парламенте хочет отправить в отставку. Он имеет с ним нормальные рабочие отношения.

Об этом городской голова рассказал в интервью РБК-Украина.

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"Я человек неконфликтный. Могу честно сказать, что рад тому, что у меня нет врагов или людей, с которыми я не мог бы общаться. Со всеми людьми, которых вы перечислили, у меня нормальные рабочие и человеческие отношения. Вопрос в том, насколько в политической парадигме мы можем найти синергию, чтобы сотрудничать", – рассказал Кличко.

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Отставка Разумкова

  • 30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера.
  • После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР.
  • Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.
  • Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало.
  • На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".

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