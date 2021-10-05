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Кличко будет баллотироваться в президенты? Есть ответ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
5 октября, 09:23
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Городской голова Киева рассказал о том, пойдет ли на выборы президента и ВР
Виталий Кличко поделился своими мыслями о будущем
Виталий Кличко поделился своими мыслями о будущем / Фото: Telegram Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко пока не собирается баллотироваться в президенты Украины. Однако он планирует вести свою партию на следующие парламентские выборы.

Об этом городской голова рассказал в интервью РБК-Украина.

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"Во – первых, относительно президентских выборов – это все разговоры. Во-вторых, я нигде не озвучивал таких намерений. А СМИ, задавая такие вопросы, автоматически внушают нервозность тем людям, которые следят и анализируют, кто бы мог потенциально участвовать в следующих президентских выборах. У меня сегодня огромное количество задач в городе", – рассказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что его партия УДАР планирует участвовать в следующих очередных парламентских выборах, которые должны состояться в 2023 году.

В то же время на Банковой допускают вариант проведения парламентских выборов после президентских, то есть осенью 2024-го. Так, президентские выборы могут пройти перед парламентскими. На вопрос пойдет ли в таком случае Кличко сначала на президентские выборы весной он ответил:

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"Есть хорошая поговорка: хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах. Поживем – увидим. Что-то кому-то обещать, рассказывать о своих планах не имеет смысла...если нужно будет – я не исключаю. Но, опять же, на сегодня таких планов у меня пока нет. И я их никогда не озвучивал", – добавил Кличко.

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Выборы 2024

  • Выборы Президента Украины 2024 – очередные, восьмые по счету с момента провозглашения независимости Украины в 1991 году выборы Президента Украины, проведение которых запланировано на 2024 год.
  • Первый тур должен состояться 31 марта, второй (в случае назначения) – 21 апреля.
  • Ориентировочное количество избирателей, имеющих право голоса на этих выборах, составляет 27,2 млн человек, количество избирателей в списках на избирательных участках оценивается в 28,1 млн человек, количество избирательных участков – более 29 тысяч.

Ранее среди украинских политиков начал активно распространяться слух, что Владимир Зеленский якобы скоро объявит о проведении досрочных выборов президента, и что соответствующее заявление якобы сделает 24 августа 2021 года, в день 30-летия независимости страны. Мы узнали, зачем оппонентам главы государства понадобилось распространять недостоверную информацию.

Также напомним, Зеленский ответил на вопрос о втором сроке.

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