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Кличко буде балотуватися в президенти? Є відповідь

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
5 жовтня, 09:23
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Міський голова Києва розповів про те, чи піде на вибори президента і ВР
Виталий Кличко поделился своими мыслями о будущем
Виталий Кличко поделился своими мыслями о будущем / Фото: Telegram Кличко

Мер Києва Віталій Кличко поки не збирається балотуватися в президенти України. Однак він планує вести свою партію на наступні парламентські вибори.

Про це міський голова розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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"По-перше, щодо президентських виборів – це все розмови. По-друге, я ніде не озвучував таких намірів. А ЗМІ, ставлячи такі питання, автоматично вселяють нервозність тим людям, які стежать і аналізують, хто б міг потенційно брати участь в наступних президентських виборах. У мене сьогодні величезна кількість завдань в місті", – розповів Кличко.

Мер Києва зазначив, що його партія УДАР планує брати участь у наступних чергових парламентських виборах, які мають відбутися в 2023 році.

Водночас на Банковій допускають варіант проведення парламентських виборів після президентських, тобто восени 2024-го. Так, президентські вибори можуть пройти перед парламентськими. На запитання чи піде у такому випадку Кличко спочатку на президентські вибори навесні він відповів:

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"Є гарна приказка: хочеш розсмішити Бога – розкажи йому про свої плани. Поживімо – побачимо. Щось комусь обіцяти, розповідати про свої плани не має сенсу...якщо потрібно буде – я не виключаю. Але, знову ж таки, на сьогодні таких планів у мене поки немає. І я їх ніколи не озвучував", – додав Кличко.

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Вибори 2024

  • Вибори Президента України 2024 – чергові, восьмі за рахунком з моменту проголошення незалежності України у 1991 році вибори Президента України, проведення яких заплановано на 2024 рік.
  • Перший тур повинен відбутися 31 березня, другий (у разі призначення) – 21 квітня.
  • Орієнтовна кількість виборців, що мають право голосу на цих виборах, становить 27,2 млн осіб, кількість виборців в списках на виборчих дільницях оцінюється у 28,1 млн осіб, кількість виборчих дільниць – понад 29 тисяч.

Раніше серед українських політиків почала активно поширюватися чутка, що Володимир Зеленський нібито скоро оголосить про проведення дострокових виборів президента, і що відповідну заяву нібито зробить 24 серпня 2021 року, на день 30-річчя незалежності країни. Ми дізналися, навіщо опонентам глави держави знадобилося поширювати недостовірну інформацію.

Також нагадаємо, Зеленський відповів на питання про другий термін.

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