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"Одного разу ти станеш мером!" – Кличко зачитав реп на сцені (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
1 жовтня, 12:25
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Відео з яскравим виступом Кличка опублікував у себе на Facebook соліст колективу
Іван Марунич та Віталій Кличко на сцені. Фото: Аня Майстренко
Іван Марунич та Віталій Кличко на сцені. Фото: Аня Майстренко

Мер Києва Віталій Кличко заспівав на концерті української групи Karta Svitu.

Відповідне відео опублікував лідер колективу Іван Марунич на своїй сторінці в Facebook.

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"Це сталося. Karta Svitu спільно з Віталієм Кличком. Наживо", – йдеться у дописі до ролика.

Кличко і Марунич виконали уривок пісні "Одного дня я стану мером".

Мер Києва розповів, що побачив відео з підбіркою своїх висловлювань, звукова доріжка яких увійшла в пісню "Одного дня я стану мером". Після цього, за словами мера, він вирішив зустрітися з Маруничем.

"Одного дня ти станеш мером", – звернувся до музиканта Кличко.

У коментарях українці висловили захоплення таким дуетом:

  • Так і не зрозуміла, хто кого розігрівав, але дуже круто!
  • Вітаю! Це було сильно!
  • Боже, як це круто! Ваня! Вітаю!
  • Сильно!
  • Це підкуп виборця?
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Що відомо про гурт

  • Група Karta Svitu була створена Іваном Маруничем у 2020 році в Києві.
  • Під час локдауну Іван разом з друзями-музикантами самоізолювалися на репетиційній студії для створення нового матеріалу. Коли більша частина роботи була зроблена, команду було запрошено презентувати новий гурт на онлайн-фестивалі "Бандерштат".
  • Восени 2020 команда почала роботу над студійними записами, а вже в перші дні 2021 року група виклала в мережу перший трек "Свято".
  • Влітку 2021 року гурт стає учасником шоу "Хіт-конвеєр" від телеканалу М2. А також виступає на головній сцені найбільшого українського фестивалю Atlas Weekend
  • У липні відбуваються презентації синглів "Премія" і "Одного дня я стану мером". Пісня про мера стає резонансною в ЗМІ, адже в ній використовуються семпли відомих фраз мера Києва Віталія Кличка. А сам Кличко репостнув пісню в свій інстаграм.
  • Концерт, на якому виступив Кличко, проходив 30 вересня о одному з клубів української столиці.

Раніше ми повідомляли, що Кличко не пустили на зустріч з Меркель – зупинив охоронець.

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Також нагадаємо, в ОПУ "наїхали" на Кличка через "радянські інсталяції у Києві.

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