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Є питання. Кличко прокоментував відносини з Разумковим

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
5 жовтня, 10:30
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Мер столиці розповів про своє ставлення до спікера Верховної Ради
Ліворуч мер Києва Віталій Кличко, праворуч - спікер ВР Дмитро Разумков. Фото: колаж "Сьогодні"
Ліворуч мер Києва Віталій Кличко, праворуч - спікер ВР Дмитро Разумков. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував відносини з головою ВР Дмитром Разумковим, якого монобільшість в парламенті хоче відправити у відставку. Він має з ним нормальні робочі відносини.

Про це міський голова розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Я людина неконфліктна. Можу чесно сказати, що радий тому, що у мене немає ворогів або людей, з якими я не міг би комунікувати. З усіма людьми, яких ви перерахували, у мене нормальні робочі та людські відносини. Питання в тому, наскільки в політичній парадигмі ми можемо знайти синергію, щоб співпрацювати", – розповів Кличко.

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Відставка Разумкова

  • Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.
  • Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.
  • Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.
  • Джерела "Сьогодні" в президентській партії розповіли, що зі "слугами народу" тему відставки Дмитра Разумкова керівництво фракції не обговорювало.
  • На брифінгу Дмитро Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".

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