Є питання. Кличко прокоментував відносини з Разумковим

Мер столиці розповів про своє ставлення до спікера Верховної Ради

Ліворуч мер Києва Віталій Кличко, праворуч - спікер ВР Дмитро Разумков. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував відносини з головою ВР Дмитром Разумковим, якого монобільшість в парламенті хоче відправити у відставку. Він має з ним нормальні робочі відносини.

Про це міський голова розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Я людина неконфліктна. Можу чесно сказати, що радий тому, що у мене немає ворогів або людей, з якими я не міг би комунікувати. З усіма людьми, яких ви перерахували, у мене нормальні робочі та людські відносини. Питання в тому, наскільки в політичній парадигмі ми можемо знайти синергію, щоб співпрацювати", – розповів Кличко.

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Відставка Разумкова