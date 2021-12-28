Как США сдержат РФ от нападения на Украину – названы три сценария

В рамках сдерживания РФ речь о каком-то условном "компромиссе" не идет

Соединенные Штаты не готовы поступаться суверенитетом Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина, США и Запад пытаются дипломатически сдержать Россию, предпринимая политические, экономические и оборонные меры. Об этом в интервью LB.ua рассказала чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова.

Три уровня сдерживания России от США

Первые сдерживающие меры – посредством политических сигналов. Сигналы, которые мы слышим от Соединенных Штатов, направлены на то, чтобы достаточно ясно показать России, что поддержка США украинской независимости и территориальной целостности остается непоколебимой, несмотря на любые ультиматумы. Американская администрация сейчас проводит активную работу по объединению трансатлантического сообщества перед угрозой новой волны агрессии России против Украины.

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Вторые – экономического характера. Президент Джо Байден публично и прямо дал понять Путину: если Россия решит начать очередную эскалацию против нашего государства, то цена этого решения будет удивительно высокой, а экономические последствия для РФ – чрезвычайно тяжелыми. Это, в сущности, предупреждение о новых мощных санкциях.

Третий важный элемент – развитие оборонных и экономических возможностей Украины, предоставление ей действенной помощи, летального оружия – чтобы мы могли себя защитить.

Напомним, 27 декабря бывший заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос выделил три фактора, которые будут на стороне украинской армии в случае полномасштабного вторжения России.

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В тоже время бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что мощные санкции, военная поддержка Украины и разоблачение военных преступлений России может заставить президента РФ Владимира Путина закончить войну против Украины.