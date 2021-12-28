Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Власть События

Как США сдержат РФ от нападения на Украину – названы три сценария

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
28 декабря, 12:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В рамках сдерживания РФ речь о каком-то условном "компромиссе" не идет
Соединенные Штаты не готовы поступаться суверенитетом Украины
Соединенные Штаты не готовы поступаться суверенитетом Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина, США и Запад пытаются дипломатически сдержать Россию, предпринимая политические, экономические и оборонные меры. Об этом в интервью LB.ua рассказала чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова.

Три уровня сдерживания России от США

Первые сдерживающие меры – посредством политических сигналов. Сигналы, которые мы слышим от Соединенных Штатов, направлены на то, чтобы достаточно ясно показать России, что поддержка США украинской независимости и территориальной целостности остается непоколебимой, несмотря на любые ультиматумы. Американская администрация сейчас проводит активную работу по объединению трансатлантического сообщества перед угрозой новой волны агрессии России против Украины.

Реклама

Вторые – экономического характера. Президент Джо Байден публично и прямо дал понять Путину: если Россия решит начать очередную эскалацию против нашего государства, то цена этого решения будет удивительно высокой, а экономические последствия для РФ – чрезвычайно тяжелыми. Это, в сущности, предупреждение о новых мощных санкциях.

Третий важный элемент – развитие оборонных и экономических возможностей Украины, предоставление ей действенной помощи, летального оружия – чтобы мы могли себя защитить.

Напомним, 27 декабря бывший заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос выделил три фактора, которые будут на стороне украинской армии в случае полномасштабного вторжения России.

Реклама

В тоже время бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что мощные санкции, военная поддержка Украины и разоблачение военных преступлений России может заставить президента РФ Владимира Путина закончить войну против Украины.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
19,2
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
14,1
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,5
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,8
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,5
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
6,0
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,7
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,2
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,5
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,6
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.23

Российский рубль (₽)

0.3701

Евро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

32 520

заболело за неделю в Украине

-30%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять