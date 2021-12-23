"Они нас надули": Столтенберг уличил Путина во лжи

Альянс не обещал России не расширяться на Восток. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Европейская правда".
По его словам, в договоре прописано, что любая страна может стать участником Альянса.
"НАТО никогда не давал обещаний не расширяться. Собственно, в учредительном договоре нашей организации указано, что любая европейская страна может стать членом Альянса", – сказал он.
Генсек отметил, что также есть документы, касающиеся 70-х и 90-х годов – Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, учредительный акт Россия-НАТО и многие другие договоры, в которых указывается, что страны имеют право выбирать свой собственный путь.
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"И союзники категорически отрицают, что обещали что-либо подобное. Сам бывший президент Горбачев сказал, что тема расширения НАТО никогда не поднималась до воссоединения Германии", – сказал Столтенберг.
Предыстория
23 декабря президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции потребовал от Запада дать гарантии безопасности России. Он напомнил, как в НАТО в 90-е годы обещали, что "ни дюйма на восток". "Ну и что? Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО … А вы требуете от нас гарантий – вы должны дать нам гарантии и немедленно. Ну разве мы угрожаем кому-то?" – сказал он.
Кроме того, он отказался дать гарантии ненападения на Украину.
Угроза вторжения
- 21 декабря на заседании коллегии Минобороны РФ Шойгу заявил о присутствии американских военных на Донбассе, которые готовят химическую провокацию.
- Путин на полном серьезе заявил, что боится ракет НАТО, которые Альянс установит в Украине и тогда по Москве можно будет ударить за 5-10 минут.
- Также Путин попугал своих соотечественников, что Украина готовится при помощи НАТО вернуть себе Крым. Президент РФ заявил, что США могут попытаться подтолкнуть нашу страну к освобождению захваченного россиянами полуострова.