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"Они нас надули": Столтенберг уличил Путина во лжи

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
23 декабря, 18:27
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В учредительном договоре НАТО указано, что любая страна может стать членом организации
Йенс Столтенберг опроверг заявления российских властей
Йенс Столтенберг опроверг заявления российских властей / Фото: Коллаж: Сегодня

Альянс не обещал России не расширяться на Восток. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Европейская правда".

По его словам, в договоре прописано, что любая страна может стать участником Альянса.

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"НАТО никогда не давал обещаний не расширяться. Собственно, в учредительном договоре нашей организации указано, что любая европейская страна может стать членом Альянса", – сказал он.

Генсек отметил, что также есть документы, касающиеся 70-х и 90-х годов – Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, учредительный акт Россия-НАТО и многие другие договоры, в которых указывается, что страны имеют право выбирать свой собственный путь.

"И союзники категорически отрицают, что обещали что-либо подобное. Сам бывший президент Горбачев сказал, что тема расширения НАТО никогда не поднималась до воссоединения Германии", – сказал Столтенберг.

Предыстория

23 декабря президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции потребовал от Запада дать гарантии безопасности России. Он напомнил, как в НАТО в 90-е годы обещали, что "ни дюйма на восток". "Ну и что? Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО … А вы требуете от нас гарантий – вы должны дать нам гарантии и немедленно. Ну разве мы угрожаем кому-то?" – сказал он.

Кроме того, он отказался дать гарантии ненападения на Украину.

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