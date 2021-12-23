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Нападет ли Россия на Украину? Путин дал ответ

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
23 декабря, 13:10
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Хозяин Кремля обвинил в напряженности ситуации Запад и жестко потребовал гарантий безопасности России
Путин отказался дать гарантии ненападения на Украину. Коллаж "Сегодня"
Путин отказался дать гарантии ненападения на Украину. Коллаж "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин отказался дать гарантии ненападения на Украину, а вместо этого потребовал от Запада дать гарантии безопасности России и цинично подчеркнул, мол, его страна никому не угрожает.

Об этом он сказал на большой пресс-конференции.

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На реплику журналистки Sky News, может ли он дать гарантии ненападения на Украину или это будет зависеть от хода переговоров с США и НАТО, хозяин Кремля ответил: "Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

"Мы четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток не приемлемо. Мы что ли ставим ракеты на границе с США? Нет. Это США пришли с ракетами на порог нашего дома. Это что, избыточное требование, не ставить ракет у нашего дома? Как бы американцы отнеслись к нашим ракетам на границе Мексики и США? … Нам важен не ход переговоров, а результат", – сказал Путин.

Он напомнил, как в НАТО в 90-е годы обещали, что "ни дюйма на восток".


"Ну и что? Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО … А вы требуете от нас гарантий – вы должны дать нам гарантии и немедленно. Ну разве мы угрожаем кому-то?" – резюмировал президент РФ.

Вторжение РФ в Украину

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