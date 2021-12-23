Нападет ли Россия на Украину? Путин дал ответ

Хозяин Кремля обвинил в напряженности ситуации Запад и жестко потребовал гарантий безопасности России

Путин отказался дать гарантии ненападения на Украину. Коллаж "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин отказался дать гарантии ненападения на Украину, а вместо этого потребовал от Запада дать гарантии безопасности России и цинично подчеркнул, мол, его страна никому не угрожает.

Об этом он сказал на большой пресс-конференции.

Реклама

На реплику журналистки Sky News, может ли он дать гарантии ненападения на Украину или это будет зависеть от хода переговоров с США и НАТО, хозяин Кремля ответил: "Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

"Мы четко дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток не приемлемо. Мы что ли ставим ракеты на границе с США? Нет. Это США пришли с ракетами на порог нашего дома. Это что, избыточное требование, не ставить ракет у нашего дома? Как бы американцы отнеслись к нашим ракетам на границе Мексики и США? … Нам важен не ход переговоров, а результат", – сказал Путин.

Он напомнил, как в НАТО в 90-е годы обещали, что "ни дюйма на восток".



"Ну и что? Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО … А вы требуете от нас гарантий – вы должны дать нам гарантии и немедленно. Ну разве мы угрожаем кому-то?" – резюмировал президент РФ.

Вторжение РФ в Украину