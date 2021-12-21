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"Дадут гиперзвуковое оружие": Путин испугался, что Украина вернет Крым

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
21 декабря, 14:56
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Президент РФ заявил, что США могут попытаться подтолкнуть Украину к возврату полуострова
Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин ожидает от Украины наступления на временно оккупированный Крым в случае, если США будет размещать свое вооружение на территории страны.

Об этом он заявил во время заседания коллегии Минобороны России.

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"Поставят (США – Ред.) на Украине гиперзвуковое оружие, а потом под его прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы России, скажем на Крым, при выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах", – сказал Путин.

Отметим, украинское руководство не раз заявляло, что не собирается освобождать оккупированные территории силой, а лишь политико-дипломатическим путем.

Оккупация Крыма Россией

  • В феврале 2014 года в Крыму появились вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск.
  • Власти РФ сначала отказывалась признавать, что эти вооруженные люди – военнослужащие российской армии. Позже президент Владимир Путин признал, что это были российские военные.
  • 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел не признанный большинством стран мира так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.
  • Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме". Президент РФ Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.
  • Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции.
  • Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
  • Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Ранее Путин на выступлении перед расширенной коллегией Минобороны обвинил западные страны в нынешней "напряженной ситуации в Европе" и пригрозил НАТО из-за ракет в Украине. Власти США и Украины пока не комментировали новые заявления Путина.

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Также напомним, Россия передала США предложения по предоставлению Москве гарантий безопасности.

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