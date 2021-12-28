Як США утримають РФ від нападу на Україну – названо три сценарії

У рамках стримування РФ мова про якийсь умовний "компроміс" не йдеться

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Україна, США та Захід намагаються дипломатично стримати Росію, вживаючи політичних, економічних та оборонних заходів. Про це в інтерв'ю LB.ua розповіла надзвичайний та повноважний посол України у США Оксана Маркарова.

Три рівні стримування Росії від США

Перші стримувальні заходи – у вигляді політичних сигналів. Сигнали, які ми чуємо від Сполучених Штатів, спрямовані на те, щоб досить чітко показати Росії, що підтримка США української незалежності та територіальної цілісності залишається непохитною, попри будь-які ультиматуми. Американська адміністрація наразі провадить активну роботу з об'єднання трансатлантичної спільноти перед загрозою нової хвилі агресії Росії проти України.

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Другі – економічного характеру. Президент Джо Байден публічно і прямо дав зрозуміти Путіну: якщо Росія вирішить розпочати чергову ескалацію проти нашої держави, то ціна цього рішення буде напрочуд високою, а економічні наслідки для РФ – надзвичайно тяжкими. Це, по суті, попередження про нові потужні санкції.

І третій важливий елемент – розбудова оборонних та економічних спроможностей України, надання їй дієвої допомоги, летальної зброї – щоб ми могли себе захистити.

Нагадаємо, 27 грудня колишній заступник командувача Силами спеціальних операцій ЗСУ генерал Сергій Кривоніс виділив три фактори, які будуть на боці української армії у разі повномасштабного вторгнення Росії.

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Водночас колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявляв, що потужні санкції, військова підтримка України та викриття військових злочинів Росії може змусити президента РФ Володимира Путіна закінчити війну проти України.