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"Дадуть гіперзвукову зброю": Путін злякався, що Україна поверне Крим

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
21 грудня, 14:56
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Президент РФ заявив, що США можуть спробувати підштовхнути Україну до повернення півострова
Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін очікує від України наступу на тимчасово окупований Крим у разі, якщо США розміщуватиме своє озброєння на території країни.

Про це він заявив під час засідання колегії Міноборони Росії.

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"Поставлять (США – Ред.) в Україні гіперзвукову зброю, а потім під її прикриттям озброять і штовхатимуть на Росію екстремістів із сусідньої держави, у тому числі на окремі регіони Росії, скажімо на Крим, за вигідних, як вони вважають, для себе обставинах", – сказав Путін.

Зазначимо, українське керівництво неодноразово заявляло, що не збирається звільняти окуповані території силою, а лише політико-дипломатичним шляхом.

Окупація Криму Росією

  • У лютому 2014 року в Криму з'явилися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Влада РФ спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
  • 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
  • Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали результати голосування на "референдумі". Президент РФ Володимир Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії.
  • Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
  • Росія заперечує анексію півострова та називає це "відновленням історичної справедливості".
  • Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Раніше Путін на виступі перед розширеною колегією Міноборони звинуватив західні країни у нинішній "напруженій ситуації в Європі" та пригрозив НАТО через ракети в Україні. Влада США та України поки не коментувала нові заяви Путіна.

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Також нагадаємо, Росія передала США пропозиції щодо надання Москві гарантій безпеки.

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