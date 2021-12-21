"Дадуть гіперзвукову зброю": Путін злякався, що Україна поверне Крим

Президент РФ заявив, що США можуть спробувати підштовхнути Україну до повернення півострова

Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін очікує від України наступу на тимчасово окупований Крим у разі, якщо США розміщуватиме своє озброєння на території країни.

Про це він заявив під час засідання колегії Міноборони Росії.

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"Поставлять (США – Ред.) в Україні гіперзвукову зброю, а потім під її прикриттям озброять і штовхатимуть на Росію екстремістів із сусідньої держави, у тому числі на окремі регіони Росії, скажімо на Крим, за вигідних, як вони вважають, для себе обставинах", – сказав Путін.

Зазначимо, українське керівництво неодноразово заявляло, що не збирається звільняти окуповані території силою, а лише політико-дипломатичним шляхом.

Окупація Криму Росією

У лютому 2014 року в Криму з'явилися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Влада РФ спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Володимир Путін визнав, що це були російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали результати голосування на "референдумі". Президент РФ Володимир Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.

Росія заперечує анексію півострова та називає це "відновленням історичної справедливості".

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Раніше Путін на виступі перед розширеною колегією Міноборони звинуватив західні країни у нинішній "напруженій ситуації в Європі" та пригрозив НАТО через ракети в Україні. Влада США та України поки не коментувала нові заяви Путіна.

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Також нагадаємо, Росія передала США пропозиції щодо надання Москві гарантій безпеки.