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Чи нападе Росія на Україну? Путін дав відповідь

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
23 грудня, 13:10
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Господар Кремля звинуватив у напруженості ситуації Захід та жорстко вимагає гарантій безпеки Росії
Путін відмовився дати гарантії ненападу на Україну. Колаж "Сьогодні"
Путін відмовився дати гарантії ненападу на Україну. Колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін відмовився дати гарантії ненападу на Україну, а натомість зажадав від Заходу дати гарантії безпеки Росії і цинічно наголосив, мовляв, його країна нікому не загрожує.

Про це він сказав на великій пресконференції.

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На репліку журналістки Sky News, чи може він дати гарантії ненападу на Україну чи це залежатиме від ходу переговорів із США та НАТО, господар Кремля відповів: "Наші дії залежатимуть не від ходу переговорів, а від безумовного забезпечення безпеки Росії сьогодні та на історичну перспективу".

"Ми чітко дали зрозуміти, що подальший рух НАТО на схід не є прийнятним. Чи ми ставимо ракети на кордоні зі США? Ні. Це США прийшли із ракетами на поріг нашого дому. Це що, надмірна вимога не ставити ракети біля нашого дому? Як би американці поставилися до наших ракет на кордоні Мексики та США? ... Нам важливий не перебіг переговорів, а результат", – сказав Путін.

Він нагадав, як у НАТО у 90-ті роки обіцяли, що "ні дюйма на схід".


"Ну і що? Обдурили. Просто нахабно обдурили. П'ять хвиль розширення НАТО… А ви вимагаєте від нас гарантій – ви маєте дати нам гарантії і негайно. Ну хіба ми загрожуємо комусь?" – резюмував президент РФ.

Вторгнення РФ в Україну

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