"Вони нас надули": Столтенберг викрив Путіна на брехні

В установчому договорі НАТО зазначено, що будь-яка країна може стати членом організації

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Альянс не обіцяв Росії не розширюватися на схід. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Європейська правда ".

За його словами, у договорі прописано, що будь-яка країна може стати учасником Альянсу.

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"НАТО ніколи не давав обіцянок не розширюватись. Власне, в установчому договорі нашої організації зазначено, що будь-яка європейська країна може стати членом Альянсу", – сказав він.

Генсек зазначив, що також є документи, що стосуються 70-х та 90-х років – Гельсінський Заключний акт, Паризька хартія, установчий акт Росія-НАТО та багато інших договорів, у яких зазначається, що країни мають право обирати свій власний шлях.

"І союзники категорично заперечують, що обіцяли щось подібне. Сам колишній президент Горбачов сказав, що тема розширення НАТО ніколи не порушувалася до возз'єднання Німеччини", – сказав Столтенберг.

Передісторія

23 грудня президент РФ Володимир Путін на великій прес-конференції вымагав від Заходу надати гарантії безпеки Росії. Він нагадав, як у НАТО у 90-ті роки обіцяли , що "ні дюйма на схід". "Ну і що? Надули. Просто нахабно обдурили. П'ять хвиль розширення НАТО... А ви вимагаєте від нас гарантій – ви повинні дати нам гарантії і негайно. Ну хіба ми загрожуємо комусь?" – сказав він.

Крім того, він відмовився дати гарантії ненападу на Україну .

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Загроза вторгнення