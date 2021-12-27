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Волкер объяснил, что заставит Путина прекратить войну в Украине

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
27 декабря, 16:13
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Хозяин Кремля не идет на мирные переговоры, но его можно заставить
Волкер рассказал, как угомонить Путина. Коллаж "Сегодня"
Волкер рассказал, как угомонить Путина. Коллаж "Сегодня"

Мощные санкции, военная поддержка Украины и разоблачение военных преступлений России может заставить президента РФ Владимира Путина закончить войну против Украины. Такое мнение высказал бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Радио Свобода.

По его мнению, США не должны давить на Украину и выдвигать неприемлемые для Киева условия, например о предоставлении автономии ОРДЛО, чтобы не поощрять этим Россию. Вместо этого следует усилить давление на Москву и принудить прекратить агрессию.

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"Все зависит от позиции Путина. Он начал войну, он не может ее остановить. Почему он должен остановить войну? Думаю, если он почувствует большее давление США и Европы в виде санкций, в виде военной помощи Украине, дипломатического давления, публичного разоблачения того, что Россия делает в Украине. Думаю, это может повлиять на планы Путина и будет стимулом закончить войну", – сказал Волкер.

Путин только нагнетает обстановку

  • На большой пресс-конференции в Москве 23 декабря Путин несколько раз вспомнил об Украине. Он говорил, что у него "складывается впечатление", будто на Донбассе "готовят третью военную операцию", а Россию пытаются сдержать от вмешательства угрозой санкций. На это последовала жесткая реакция МИД Украины.
  • Также Путин рассказывал, как Россия украла Крым. По его словам, до 2014 года руководству РФ якобы и "в голову не приходило" совершать какие-либо действия в отношении украинского полуострова.
  • Хозяин Кремля ответил, нападет ли Россия на Украину. На вопрос журналистки Sky News, может ли он дать гарантии ненападения на Украину или, возможно, это будет зависеть от хода переговоров, Путин заговорил об американских ракетах.

А вот договариваться не хочет

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