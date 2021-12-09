США "шантажируют" Украину Донбассом: СМИ узнали, каких уступок ждут от Киева

Перед президентом США Джо Байденом будет стоять вызов, говорят журналисты

США могут попросить Украину часть автономии для оккупированного Донбасс. Фото: коллаж "Сегодня"

США якобы давят на Украину, чтобы она официально передала определенную автономию восточным украинским землям, которые сейчас находятся под контролем пророссийских боевиков.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на анонимные источники в Госдепартаменте США.

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"Для Байдена вызов будет заключаться в том, чтобы побудить Киев принять некоторые факты на местах на востоке Украины, не показывая при этом уступчивость Путину, что может ободрить российского лидера и вызвать новую волну осуждений со стороны республиканцев, в то время как популярность Байдена уже падает", — говорится в сообщении.

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер сказал, что Украину могут спросить о готовности сделать какой-то шаг навстречу в вопросах оккупированных территорий Донбасса. Предложенные "уступки" могут включать контроль оккупантов над сферой здравоохранения, полицией и школами.

"Но я не вижу, чтобы Вашингтон подталкивал украинцев к шагам, которые поставили бы под угрозу их суверенитет или способность правительства принимать решения", – добавил Пайфер.

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