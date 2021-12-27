Переговоры Путина и Зеленского: в Кремле поставили условие Киеву

В Кремле рассказали, что готов обсуждать президент РФ

Фото: коллаж "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин готов обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским только двусторонние отношения. Однако общаться как со стороной конфликта на Донбассе они не будут.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

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"Вы знаете, что Зеленский хочет поговорить с Путиным как со стороной конфликта. Вопрос урегулирования – вопрос не к Путину. Путин говорит: если вы хотите общаться, давайте поговорим о двусторонних отношениях", – заявил он.

Переговоры Украина – Россия