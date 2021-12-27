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Переговоры Путина и Зеленского: в Кремле поставили условие Киеву

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
27 декабря, 08:55
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В Кремле рассказали, что готов обсуждать президент РФ
Фото: коллаж "Сегодня"
Фото: коллаж "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин готов обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским только двусторонние отношения. Однако общаться как со стороной конфликта на Донбассе они не будут.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

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"Вы знаете, что Зеленский хочет поговорить с Путиным как со стороной конфликта. Вопрос урегулирования – вопрос не к Путину. Путин говорит: если вы хотите общаться, давайте поговорим о двусторонних отношениях", – заявил он.

Переговоры Украина – Россия

  • 1 декабря во время ежегодного послания к Верховной Раде Владимир Зеленский заявил, что хочет прямых переговоров с Путиным, поскольку это единственный способ урегулировать конфликт на Донбассе.
  • Зеленский озвучил ожидания от встречи с Путиным. Также глава государства ответил на вопрос, что прямо сейчас думает о хозяине Кремля.
  • Накануне выступления Зеленского Минобороны Украины сообщило, что в течение ноября Москва укомплектовала оружием боевиков незаконных вооруженных формирований в так называемых "ДНР" и "ЛНР".
  • В целом заявления из Кремля не вселяют надежд на скорейшее разрешение вооруженного конфликта. 23 декабря Путин заявил, что у него "складывается впечатление", будто на Донбассе "готовят третью военную операцию", а Россию пытаются сдержать от вмешательства угрозой санкций.

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