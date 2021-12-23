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"Прекратите огонь!" – Киев поставил Путина на место из-за слов о Донбассе

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
23 декабря, 16:47
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МИД Украины дал ответ президенту России на его сплошные опасения
МИД Украины быстро прокомментировал заявления Владимира Путина / Коллаж "Сегодня"
МИД Украины быстро прокомментировал заявления Владимира Путина / Коллаж "Сегодня"

Украина не готовит силовую военную операцию по деоккуации Донбасса, поскольку выбрала путь дипломатического решения.

Об этом заявил агентству " РБК-Украина" спикер украинского МИД Олег Николенко, таким образом успокоив президента России Владимира Путина, который буквально час назад заявил, что ожидает от Киева захвата Донбасса.

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Успокоили Кремль

"Украина стремится исключительно к миру. Призываем РФ сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении международного вооруженного конфликта на востоке Украины. Люди по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях заслуживают мира и спокойствия, особенно в канун новогодних праздников", – заявил Олег Николенко.

Днем 23 декабря во время традиционной пресс-конференции российский лидер Владимир Путин заявил, что Киев готовится при помощи военной операции вернуть себе часть оккупированного Донбасса, а чтобы Кремль не помогал местным русским, якобы именно поэтому США и ЕС придумали новые санкции.

Также он отказался предоставить гарантии ненападения на Украину, а вместо этого потребовал от Запада дать гарантии безопасности России.

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Ситуация

  • 22 декабря Офис президента Украины сообщил, что в ближайшее время на Донбассе должно восстановиться перемирие. Об этом договорились участники Трехсторонней контактной группы.
  • По данным штаба ООС, 22 декабря и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны боевиков на Донбассе нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано.
  • Исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин также сообщил, что появился "сдержанный оптимизм" по поводу возможной деэскалации ситуации на Донбассе и разблокирования мирного процесса.
  • При этом всего в 200 км от границы Украины сосредоточено более ста тысяч военных России и, по данным западных СМИ, накопление войск продолжается.
  • Однако Путин продолжает твердить, что ни на кого они нападать не собираются.

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