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Путин испугался наступления на Донбассе – новое обвинение Кремля

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
23 декабря, 15:53
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Президент России снова блефует, заявляя о том, что якобы Украина планирует войну
Путин ждет, когда Украина пойдет освобождать Донбасс / Коллаж "Сегодня"
Путин ждет, когда Украина пойдет освобождать Донбасс / Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин рассказал, как он уговаривал пятого президента Украины Петра Порошенко не освобождать Донбасс силой. А поскольку Порошенко пошел освобождать наши территории, произошел Иловайский котел. Теперь, по мнению Путина, Киев готовит новую военную операцию, а чтобы Кремль не помогал русским на Донбассе, якобы именно поэтому США и ЕС угрожают новыми санкциями.

Об этом российский лидер заявил во время пресс-конференции.

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Два варианта от Путина

"Дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос на Донбассе. Дважды. Хотя уговаривали не делать этого. Я лично уговаривал Порошенко: только не военная операция. Но он начал. Результат: окружение, потери и Минские соглашения… Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию (на Донбассе. – Ред.) и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь и будете защищать — такие-то и такие-то новые санкции последуют. И готовятся, может быть, к этому", — заявил хозяин Кремля.

Второй вариант, по мнению Путина – создание государства, где будут, мягко говоря, не любить россиян. "Создание территории такой "анти-России" с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению… Вы представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше? Все время с оглядкой", опять попугал своих соотечественников президент.

Наговорил...

  • Как в последнее время у Путина и бывает, львиную долю эфира во время большой пресс-конференции он посвятил украинским вопросам.
  • Например, он открыл миру глаза на то, что Украину "создал Ленин", когда формировал Советский Союз.
  • Тут же он отказался дать гарантии ненападения на Украину, а вместо этого потребовал от Запада дать гарантии безопасности России и цинично подчеркнул, мол, его страна никому не угрожает.
  • Об оккупации Крыма Путин заметил, что в 2014 году Россия не могла поступить иначе, ее якобы вынудили захватить полуостров.

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