Давно такого не было! В ТКГ сделали важное заявление по РФ на Донбассе

В Офисе президента сообщили, что 22 декабря состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которое позволяет "засвидетельствовать сдержанный оптимизм" по поводу возможной деэскалации ситуации на Донбассе и разблокирования мирного процесса.
Об этом сообщает исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин, которого цитирует Офис президента.
"Впервые за долгое время ощущается реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Украинская сторона полностью готова к этому. Важно, что мы увидели готовность и другой стороны к этому шагу", – сказал он.
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Отмечается, что способность реализовать мероприятия по усилению режима прекращения огня "будет означать возможность пройти путем мира и через другие необходимые пункты".
Как указали в Офисе президента, "украинская сторона продолжает работать во всех доступных форматах для освобождения удерживаемых лиц, открытия КПВВ, обеспечения реализации других договоренностей в интересах всех украинцев с обеих сторон линии соприкосновения".
Российская оккупация Донбасса
- В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". При этом в Кремле регулярно обвиняют Украину в "невыполнении" Минских соглашений.
- В 2021-м РФ весной и затем осенью накопила войска на границах Украины. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу.
- Также в Пентагоне предупредили, что количество войск РФ на границе с Украиной увеличилось. Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с руководителями оборонного ведомства Штатов обсудил данную ситуацию.