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Давно такого не было! В ТКГ сделали важное заявление по РФ на Донбассе

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
23 декабря, 08:53
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В Киеве сообщили, что достижение перемирия в Донбассе внушает оптимизм
В ОП заявляют, что увидели готовность России к деэскалации на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"
В ОП заявляют, что увидели готовность России к деэскалации на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

В Офисе президента сообщили, что 22 декабря состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которое позволяет "засвидетельствовать сдержанный оптимизм" по поводу возможной деэскалации ситуации на Донбассе и разблокирования мирного процесса.

Об этом сообщает исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин, которого цитирует Офис президента.

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"Впервые за долгое время ощущается реальная возможность обеспечить тишину на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Украинская сторона полностью готова к этому. Важно, что мы увидели готовность и другой стороны к этому шагу", – сказал он.

Отмечается, что способность реализовать мероприятия по усилению режима прекращения огня "будет означать возможность пройти путем мира и через другие необходимые пункты".

Как указали в Офисе президента, "украинская сторона продолжает работать во всех доступных форматах для освобождения удерживаемых лиц, открытия КПВВ, обеспечения реализации других договоренностей в интересах всех украинцев с обеих сторон линии соприкосновения".

Российская оккупация Донбасса

  • В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". При этом в Кремле регулярно обвиняют Украину в "невыполнении" Минских соглашений.
  • В 2021-м РФ весной и затем осенью накопила войска на границах Украины. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу.
  • Также в Пентагоне предупредили, что количество войск РФ на границе с Украиной увеличилось. Министр обороны США Ллойд Остин во время встречи с руководителями оборонного ведомства Штатов обсудил данную ситуацию.

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