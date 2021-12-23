"Припиніть вогонь!" – Київ поставив Путіна на місце через слова про Донбас

Україна не готує силову військову операцію щодо деоккуації Донбасу, оскільки обрала шлях дипломатичного рішення.
Про це заявив агенції " РБК-Україна" речник українського МЗС Олег Ніколенко, таким чином заспокоївши президента Росії Володимира Путіна, який буквально годину тому заявив, що очікує від Києва захоплення Донбасу.
Заспокоїли Кремль
"Україна прагне виключно до миру. Закликаємо РФ сконцентруватися на виконанні домовленостей про припинення вогню і завершення міжнародного збройного конфлікту на сході України. Люди по обидва боки лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях заслуговують миру і спокою, особливо напередодні новорічних свят" , – заявив Олег Ніколенко.
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Вдень 23 грудня під час традиційної прес-конференції російський лідер Володимир Путін заявив, що Київ готується за допомогою військової операції повернути собі частину окупованого Донбасу, а щоб Кремль не допомагав місцевим росіянам, нібито саме тому США та ЄС вигадали нові санкції.
Також він відмовився надати гарантії ненападу на Україну, а натомість зажадав від Заходу дати гарантії безпеки Росії.
Ситуація
- 22 грудня Офіс президента України повідомив, що найближчим часом на Донбасі має настати перемир'я. Про цьому домовилися учасники Тристоронньої контактної групи.
- За даними штабу ООС, 22 грудня та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку бойовиків на Донбасі порушень режиму припинення вогню не було зафіксовано.
- Виконувач обов'язків першого заступника голови делегації України в ТКГ Андрій Костін також повідомив, що з'явився "стриманий оптимізм" стосовно можливої деескалації ситуації на Донбасі та розблокування мирного процесу.
- При цьому лише за 200 км від кордону України зосереджено понад сто тисяч військових Росії та, за даними західних ЗМІ, накопичення військ триває.
- Однак Путін продовжує стверджувати, що ні на кого вони нападати не збираються.