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"Припиніть вогонь!" – Київ поставив Путіна на місце через слова про Донбас

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
23 грудня, 16:47
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МЗС України дало відповідь президенту Росії на його суцільні побоювання
МЗС України швидко прокоментувало заяви Володимира Путіна / Колаж "Сьогодні"
МЗС України швидко прокоментувало заяви Володимира Путіна / Колаж "Сьогодні"

Україна не готує силову військову операцію щодо деоккуації Донбасу, оскільки обрала шлях дипломатичного рішення.

Про це заявив агенції " РБК-Україна" речник українського МЗС Олег Ніколенко, таким чином заспокоївши президента Росії Володимира Путіна, який буквально годину тому заявив, що очікує від Києва захоплення Донбасу.

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Заспокоїли Кремль

"Україна прагне виключно до миру. Закликаємо РФ сконцентруватися на виконанні домовленостей про припинення вогню і завершення міжнародного збройного конфлікту на сході України. Люди по обидва боки лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях заслуговують миру і спокою, особливо напередодні новорічних свят" , – заявив Олег Ніколенко.

Вдень 23 грудня під час традиційної прес-конференції російський лідер Володимир Путін заявив, що Київ готується за допомогою військової операції повернути собі частину окупованого Донбасу, а щоб Кремль не допомагав місцевим росіянам, нібито саме тому США та ЄС вигадали нові санкції.

Також він відмовився надати гарантії ненападу на Україну, а натомість зажадав від Заходу дати гарантії безпеки Росії.

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Ситуація

  • 22 грудня Офіс президента України повідомив, що найближчим часом на Донбасі має настати перемир'я. Про цьому домовилися учасники Тристоронньої контактної групи.
  • За даними штабу ООС, 22 грудня та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку бойовиків на Донбасі порушень режиму припинення вогню не було зафіксовано.
  • Виконувач обов'язків першого заступника голови делегації України в ТКГ Андрій Костін також повідомив, що з'явився "стриманий оптимізм" стосовно можливої деескалації ситуації на Донбасі та розблокування мирного процесу.
  • При цьому лише за 200 км від кордону України зосереджено понад сто тисяч військових Росії та, за даними західних ЗМІ, накопичення військ триває.
  • Однак Путін продовжує стверджувати, що ні на кого вони нападати не збираються.

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