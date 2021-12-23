Давно такого не було! У ТКГ зробили важливу заяву щодо РФ на Донбасі

В Офісі президента повідомили, що 22 грудня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ), яке дозволяє "засвідчити стриманий оптимізм" стосовно можливої деескалації ситуації на Донбасі та розблокування мирного процесу.
Про це повідомляє виконувач обов'язків першого заступника голови делегації України у ТКГ Андрій Костін, якого цитує Офіс президента.
"Уперше за довгий час відчувається реальна можливість забезпечити тишу на лінії дотику в Донецькій і Луганській областях. Українська сторона повністю готова до цього. Важливо, що ми побачили готовність і іншої сторони до цього кроку", – сказав він.
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Зазначається, що здатність реалізувати заходи щодо посилення режиму припинення вогню "означатиме можливість пройти шляхом миру та через інші необхідні пункти".
Як зазначили в Офісі президента, "українська сторона продовжує працювати у всіх доступних форматах для звільнення утримуваних осіб, відкриття КПВВ, забезпечення реалізації інших домовленостей на користь усіх українців з обох боків лінії зіткнення".
Російська окупація Донбасу
- Наприкінці зими та на початку весни 2014 року армія РФ окупувала Крим. Трохи згодом Кремль розпочав гібридну війну на Донбасі. Москва продовжує заперечувати участь, стверджуючи, що на Донбасі "громадянська війна". При цьому у Кремлі регулярно звинувачують Україну у "невиконанні" Мінських угод.
- 2021-го РФ навесні і потім восени накопичила війська на кордонах України. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО звинуватив Росію у невиконанні угод щодо Донбасу.
- Також у Пентагоні попередили, що кількість військ РФ на кордоні з Україною збільшилась. Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з керівниками оборонного відомства Штатів обговорив цю ситуацію.