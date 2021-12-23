Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок 🍾 Підсумки року 2021 🚷 Справа Порошенка 🚀 Ультиматум Росії НАТО
СЬОГОДНІ Влада Події

Путін злякався наступу на Донбасі – нове звинувачення Кремля

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
23 грудня, 15:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Президент Росії знову блефує, заявляючи про те, що нібито Україна планує війну
Путін чекає, коли Україна піде звільняти Донбас / Колаж "Сьогодні"
Путін чекає, коли Україна піде звільняти Донбас / Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін розповів, як він умовляв п'ятого президента України Петра Порошенка не звільняти Донбас силою. А оскільки Порошенко пішов звільняти наші території, стався Іловайський котел. Тепер, на думку Путіна, Київ готується здійснити нову військову операцію, а щоб Кремль не допомагав росіянам на Донбасі, нібито саме ради цього США та ЄС загрожують новими санкціями.

Про це російський лідер заявив під час пресконференції.

Реклама

Два варіанти від Путіна

"Двічі зробила спробу українська влада за допомогою сили вирішити питання на Донбасі. Двічі. Хоча вмовляли не робити цього. Я особисто умовляв Порошенка: тільки не військова операція. Але він розпочав. Результат: оточення, втрати та Мінські угоди… Тепер нам кажуть: війна, війна, війна. Складається враження, що, можливо, готують третю військову операцію (на Донбасі. – Ред.) і нас заздалегідь попереджають: не втручайтеся, не захищайте цих людей. Втрутитесь і захищатимете – такі й такі нові санкції будуть. І готуються, можливо, до цього", – заявив господар Кремля.

Другий варіант, на думку Путіна, – створення держави, де, м'яко кажучи, не любитимуть росіян. "Створення території такої "анти-Росії" з постійним накачуванням сучасною зброєю, з промиванням мізків населенню... Ви уявляєте, як в історичній перспективі Росія має жити далі? Весь час з оглядкою", знову налякав своїх співвітчизників президент.

Наговорив...

  • Як останнім часом у Путіна і буває, левову частку ефіру під час великої пресконференції він присвятив українським питанням.
  • Наприклад, він відкрив світові очі на те, що Україну "створив Ленін", коли формував Радянський Союз.
  • Відразу він відмовився дати гарантії ненападу на Україну, а натомість зажадав від Заходу дати гарантії безпеки Росії і цинічно наголосив, мовляв, його країна нікому не загрожує.
  • Щодо окупації Криму Путін зауважив, що у 2014 році Росія не могла вчинити інакше, її нібито змусили захопити півострів.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
19,2
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
14,1
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,5
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,8
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,5
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
6,0
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,7
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,2
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,5
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,6
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.25

Російський рубль (₽)

0.3691

Євро (€)

30.81

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

42 244

захворіло за тиждень в Україні

-24%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти