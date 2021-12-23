Оце так поворот! Путін сказав, хто "створив" Україну

Путін помилково впевнений, що до появи Леніна України нібито не існувало

Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін вкотре заявив про те, що Україну нібито створив Ленін, коли створював Радянський Союз. Він заявив, що Донбас не вважав себе "інакше, як частиною Росії".

Про це російський лідер заявив під час пресконференції.

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"Але й ми намагаємося не згадувати, як Україна складалася. Хто її створив? Ленін. Володимир Ілліч. Коли створював Радянський Союз. Договір 22 року – союзний і 24 – рік конституції, правда, після його смерті, але за його принципами створено", – сказав Путін.

Також президент РФ заявив, що Донбас в Україну "Ленін і товариші заштовхнули силою".

"Спочатку взяли в Росії, а потім перерішили. Створили країну, якої раніше ніколи не існувало. Засунули туди історичні території Росії", – сказав він.

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Зазначимо, Путін вже неодноразово заявляв про "створення України" більшовиками. У своєму есе цього року він перерахував найпоширеніші міфи, штампи, вигадки та маніпуляції про Україну та її історію.

Чому Путін не правий?

Вперше термін "Україна" з'явився у Київському літописі 1187 року. Коли була перша згадка цієї назви у XII столітті, ще не існувало ні Росії, ні навіть Московського князівства, ні Речі Посполитої, ні Австрійської імперії.

Далі в наступні роки після першої згадки Україна в літописах з'являється кілька разів. І ось у якому контексті: 1189 рік, "Князь Ростислав Берладник приїхав до України Галицької"; 1213 рік, "Князь Данило забрав Берестій, і Угровськ, і Верещин, і Столп'є, і Комов, і всю Україну".

Також є такий міф, ніби Україна означає лише окраїну Росії, але це не так. Давньослов'янське слово "край" мало значення – шматок землі. Згодом воно набуло нового сенсу – "територія, що належить певному племені, роду". А коли Київська Русь роздробилася на окремі князівства, то слово "Україна" набуло значення "князівство".

Крім того, існують паралельні форми Україна і Вкраїна. І оця Вкраїна ламає всі "казочки" російської теорії про окраїну. Україна іншими словами означає рідний край, своя земля, вдома. Антонім до нього – чужина.

Мовний аргумент. Росіяни кажуть, що синонімом до Україна може бути по-їхньому "у края", тобто "біля, на краєчку". Але й цю теорію мовознавці розбивають вщерть, бо українською прийменник "у" означає "всередині", а не біля.

Раніше ми повідомляли, що Путін розповів, як Росія вкрала Крим.

Також нагадаємо, російський лідер дав відповідь, чи нападе РФ на Україну.