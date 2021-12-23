"Не могли вчинити інакше." Путін розповів, як Росія вкрала Крим

У Москві проходить 17-та за рахунком пресконференція президента РФ Володимира Путіна

Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін під час пресконференції прокоментував окупацію українського Криму у 2014 році. За його словами, РФ не могла вчинити інакше, їх нібито змусили окупувати острів.

"Як ми могли відмовити Севастополю та Криму, людям, які там проживають, взяти їх під свій захист, під крило? Просто нас поставили в ситуацію, коли ми не могли вчинити інакше. Або що, ми мали безвільно дивитися на те, що відбувається на південному сході?" – сказав Путін.

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Він додав, що до 2014 року керівництву РФ нібито і "на думку не спадало" вчиняти будь-які дії стосовно Криму.

Окупація Криму Росією

У лютому 2014 року в Криму з'явилися озброєні люди у формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Влада РФ спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Володимир Путін визнав, що це були російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.

Ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали результати голосування на "референдумі". Президент РФ Володимир Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.

Росія заперечує анексію півострова та називає це "відновленням історичної справедливості".

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Раніше Путін на виступі перед розширеною колегією Міноборони звинуватив західні країни у нинішній "напруженій ситуації в Європі" та пригрозив НАТО через ракети в Україні.

Також нагадаємо, в Росії попередили про спроби розпочати війну в Україні.