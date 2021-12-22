"Істерично шукають привід": у Росії попередили про спроби розпочати війну в Україні

Політик із РФ розповів, що стоїть за фейками від Путіна та Шойгу

Путін та Шойгу не просто так почали лякати своїх співвітчизників / Колаж "Сьогодні"

Засідання президента Росії Володимира Путіна з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, на якому в два голоси вони розповідали про погрози з боку України та США, є підготовкою до повномасштабної військової кампанії проти України, для якої Кремлю потрібен якийсь привід. І ось зараз відбувається пошук цього приводу.

Про це заявив російський політик Леонід Гозман в ефірі телеканалу "Україна 24" .

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"Якби я був на місці керівника вашої країни, то я б максимально серйозно готувався до атаки з боку збройних сил Російської Федерації. По-перше, все-таки військ там багато, здається, вони не зменшуються, а збільшуються. Але мене дуже лякає ще одна подія, яка сталася. Кілька днів тому міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу сказав, що ось за його даними, стільки-то там американців приїжджає до вас на лінію зіткнення на Донбасі та привозять туди хімічну зброю. Держдепартамент вже сказав, що все це повна дурниця, ніякої хімічної зброї, ніяких американців там немає. Але справа не в цьому, річ у тому, що наші керівники абсолютно істерично шукають привід до війни", – заявив в ефірі Леонід Гозман.

На думку російського політика, незважаючи на те, що кремлівська пропаганда досягла у своїх громадян поганого ставлення до України, проте воювати з нами росіяни не хочуть.

"Річ у тім, що Росія не хоче воювати з Україною, незважаючи на те, що російська пропаганда домоглася того, що до України ставлення досить погане, на жаль. Проте, хоча ставлення до України погане, але воювати ніхто не хоче. Ось ніхто не хоче воювати. Якщо почати просто війну з колишніми гаслами "за звільнення російськомовних братів", за те, щоб не розпинали "хлопчиків в трусиках", це буде дуже негативно зустрінуте російським населенням, зокрема й електоратом Володимира Путіна. Вони шукають підстави для вторгнення. Хімічна зброя і хімічна атака, що готується, цілком може бути такою підставою для війни. І тому мене заява Сергія Шойгу дуже сильно стривожила", – зазначив Леонід Гозман.

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