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"Не могли поступить иначе." Путин рассказал, как Россия украла Крым

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
23 декабря, 12:51
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В Москве проходит 17-я по счету пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции прокомментировал оккупацию украинского Крыма в 2014 году. По его словам, РФ не могла поступить иначе, их якобы вынудили оккупировать полуостров.

"Как мы могли отказать Севастополю и Крыму, людям, которые там проживают, взять их под свою защиту, под крыло? Просто нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Или что, мы должны были безвольно смотреть на то, что происходит на юго-востоке?"сказал Путин.

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Он добавил, что до 2014 года руководству РФ якобы и "в голову не приходило" совершать какие-либо действия в отношении Крыма.

Оккупация Крыма Россией

  • В феврале 2014 года в Крыму появились вооруженные люди в форме без опознавательных знаков, которые захватили здание Верховного Совета Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу, другие стратегические объекты, а также блокировали действия украинских войск.
  • Власти РФ сначала отказывалась признавать, что эти вооруженные люди – военнослужащие российской армии. Позже президент Владимир Путин признал, что это были российские военные.
  • 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя прошел не признанный большинством стран мира так называемый референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.
  • Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали результаты голосования на "референдуме". Президент РФ Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.
  • Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции.
  • Россия отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".
  • Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Ранее Путин на выступлении перед расширенной коллегией Минобороны обвинил западные страны в нынешней "напряженной ситуации в Европе" и пригрозил НАТО из-за ракет в Украине.

Также напомним, в России предупредили о попытках начать войну в Украине.

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