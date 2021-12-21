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Чи нападе Росія напередодні Різдва – генерал пояснив розвіддані Британії

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
21 грудня, 17:20
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Москва сама може провокувати так звані витоки інформації, вважає Маломуж
Росія продовжує нарощувати військову присутність на кордоні з Україною. Фото: колаж "Сьогодні"
Росія продовжує нарощувати військову присутність на кордоні з Україною. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках генерал армії України Микола Маломуж заявив, що дані розвідників Великої Британії про можливе воєнне вторгнення Росії на територію України напередодні 25 грудня – сигнал на випередження для Росії про те, що світ в курсі планів Кремля.

Про це він сказав в інтерв'ю Новини.LIVE.

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"Розвідка Великої Британії дала нам сценарій можливого розвитку подій та окреслила найгостріший, щоб попередити про конкретні військові операції Росії. Також це як прогноз на випередження та сигнал Росії, що США, Велика Британія та представники НАТО в курсі та готові протидіяти такому розвитку подій", – сказав Маломуж.

За його словами, у цій ситуації розвідка цілеспрямовано видає цю інформацію, щоб консолідувати всі сили, у тому числі на найвищому політичному рівні. Також вона виставляє Росії жорсткі вимоги щодо недопущення даного сценарію та попередження про можливі наслідки.

"Москва сама може провокувати так звані витоки інформації, щоб нагнітити ситуацію та змусити Захід погодитися на існуючі пропозиції ще до Нового року. Це невступ України до НАТО і нерозширення Альянсу в Україні, Східній Європі, Кавказі та Середній Азії", – вважає генерал.

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Водночас ексглава розвідки припускає, що президент Росії Володимир Путін може і не приступити до реальних військових дій. Однак при цьому слід бути готовим до будь-яких сценаріїв.

"Нам слід консолідувати наші внутрішні військові сили і разом з нашими союзниками попередити такі сценарії. Це можуть бути переговори команди Байден – Зеленський, Джонсон – Зеленський, з представниками НАТО та країнами-гарантами – Німеччиною та Францією, а також із Путіним. Бо як розпочнеться війна – зупинити її дуже важко", – підсумував Маломуж.

Загроза вторгнення РФ в Україну

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